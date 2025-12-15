A hipótese ainda está em construção, mas já chama a atenção de especialistas: fatores ambientais intensificados pela crise climática podem contribuir tanto para o surgimento da doença quanto para a piora dos sintomas em pessoas que já convivem com o diagnóstico.

As mudanças no clima global deixaram de ser apenas uma pauta ambiental e passaram a preocupar também a medicina. Pesquisas recentes começam a indicar que o avanço do aquecimento global, aliado à piora da qualidade do ar e ao aumento de eventos extremos, pode ter impacto direto sobre doenças neurológicas — entre elas, o Parkinson.

Um estudo publicado no Journal of Climate Change and Health analisou dados de 185 países ao longo de mais de duas décadas e encontrou uma associação consistente entre o aumento da temperatura média e o crescimento de indicadores ligados ao Parkinson, como prevalência, mortalidade e anos vividos com incapacidade. O efeito foi mais expressivo em regiões tradicionalmente mais quentes, sugerindo que o calor pode atuar como fator agravante.

Outro trabalho científico, divulgado neste ano na revista Parkinson’s Disease, reforçou a preocupação ao identificar que a exposição prolongada à poluição do ar — especialmente ao material particulado fino — esteve associada a maior risco de desenvolver a doença em pessoas com menos de 50 anos. O dado levanta a possibilidade de maior vulnerabilidade em faixas etárias mais jovens, embora novas pesquisas ainda sejam necessárias para confirmação.

Ambiente, cérebro e saúde pública

A discussão ganhou força em um artigo de revisão publicado em 2025 na revista Movement Disorders, que defende uma abordagem mais ampla sobre as causas do Parkinson. Além do envelhecimento e da genética, os autores destacam o papel de exposições ambientais como pesticidas, poluentes industriais e contaminação urbana — fatores que tendem a se intensificar com as mudanças climáticas.