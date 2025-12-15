A Lei 14.181, conhecida como Lei do Superendividamento, mudou a forma como dívidas de consumo podem ser renegociadas no Brasil e trouxe impactos diretos para idosos, grupo mais exposto ao endividamento excessivo. Em vigor desde 2021, a norma reforçou a proteção da renda essencial, criou regras para acordos mais realistas e passou a exigir maior responsabilidade das instituições financeiras na oferta de crédito.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Ao contrário do que muitas informações sugerem nas redes sociais, a lei não “apaga” dívidas automaticamente. O que ela faz é organizar mecanismos para evitar abusos, estimular negociações viáveis e permitir a reorganização conjunta dos débitos, sempre com foco na preservação do chamado mínimo existencial.

O que é superendividamento, segundo a lei