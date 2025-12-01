Os critérios de isenção são: imóveis residenciais populares ou rústicos cujas famílias estejam cadastrais no CadÚnico; pessoas com deficiência, proprietárias de um único imóvel onde residam, imóveis tombados pelo Município de acordo com o Estado de conservação e imóveis cedidos gratuitamente ao poder público, bem como imunidade de templos religiosos, instituições sem fins lucrativos, e não incidência para área de destinação rural

A PGV é essencial para o funcionamento da administração pública. Além de tornar mais justa e equilibrada a cobrança do IPTU – corrigindo distorções acumuladas ao longo de mais de uma década –, ela é um documento obrigatório em nível federal. A Lei 13.240/2015 estabelece que todas as cidades devem enviar suas PGVs atualizadas para a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Esse envio é condição para que os municípios recebam repasses federais relacionados à regularização fundiária e à gestão do patrimônio da União. O repasse corresponde a 20% dos valores previstos na lei. Ou seja, se Piracicaba não entregar a PGV atualizada dentro do prazo, perde o direito a receber esses recursos já em 2026.

Diversas cidades paulistas já avançaram em processos semelhantes de atualização da Planta Genérica de Valores, entre elas São Paulo, Sorocaba, Caçapava, Taubaté, Boituva e São José dos Campos.

Outro aspecto é que, mesmo com a atualização da Planta Genérica, o valor venal dos imóveis ficará, em média, 60% do valor real. Além disso, haverá desconto de 5% no pagamento à vista em cota única — acrescido de mais 5% para contribuintes adimplentes -, dessa forma, o desconto total chegará a 10% nestes casos.