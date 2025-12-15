O calendário de pagamento se aplica apenas aos trabalhadores em atividade. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberam o benefício de forma antecipada nos meses de abril, maio e junho, conforme ocorrido em anos anteriores.

Os trabalhadores que têm direito ao décimo-terceiro salário receberão a segunda parcela até sexta-feira (19/12). A primeira parcela foi depositada em novembro.

Para receber o décimo-terceiro, o trabalhador deve ter registro em carteira por pelo menos 15 dias no ano. Empregados em licença-maternidade ou afastados por doença ou acidente também têm direito ao pagamento.

Em casos de demissão sem justa causa, o valor do décimo-terceiro é pago junto com a rescisão, proporcional ao período trabalhado. Na demissão por justa causa, o benefício não é concedido.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento do décimo-terceiro salário deve movimentar cerca de R$ 370 bilhões na economia este ano.