Entre os recursos disponíveis, o mais sensível é o botão do pânico, destinado a mulheres que possuem medidas protetivas concedidas pela Justiça. Ao ser acionado, o sistema envia um alerta automático à Polícia Militar, que localiza a vítima por meio da geolocalização do aparelho e encaminha uma viatura para atendimento imediato. Até o momento, o botão já foi utilizado cerca de 4 mil vezes, indicando a relevância do recurso em situações de emergência.

O Aplicativo SP Mulher Segura, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, tem se destacado como uma ferramenta estratégica no combate à violência contra a mulher. Desde o lançamento, em março de 2024, a plataforma já soma 34,5 mil usuárias ativas e vem ampliando o acesso a serviços de proteção e acolhimento em todo o estado.

O aplicativo também facilita o registro de boletins de ocorrência pela internet, permitindo que a denúncia seja feita a qualquer hora, sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia. O formulário solicita informações essenciais, como dados da vítima, relação com o agressor e número de filhos, agilizando o processo e oferecendo mais segurança.

Além das funcionalidades operacionais, o SP Mulher Segura reúne links diretos para a rede estadual de proteção, incluindo a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Secretaria de Políticas para a Mulher. O acesso ao protocolo “Não se Cale” e ao Portal da Mulher Paulista também está disponível, concentrando orientações e serviços em um único ambiente digital.

De acordo com a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), o aplicativo representa um avanço importante ao aproximar as mulheres dos serviços públicos e garantir resposta rápida em situações de risco iminente. O Aplicativo SP Mulher Segura foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e pode ser baixado gratuitamente em celulares com sistemas Android e iOS.