No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta segunda-feira (15), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

Nesta segunda-feira (15), às 14h, a Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe mais uma sessão do projeto Cineteca, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp), com a exibição do filme brasileiro Bodas de Papel, dirigido por André Sturm.

Com classificação indicativa de 12 anos, o drama é estrelado por Helena Ranaldi, Darío Grandinetti e Walmor Chagas e aborda temas como reencontros, afetos e mudanças pessoais, a partir da história de Nina, que retorna à cidade onde viveu a infância após a interrupção da construção de uma represa. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Gravações Memorial Audiovisual de Piracicaba