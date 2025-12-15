No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta segunda-feira (15), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Cineteca
Nesta segunda-feira (15), às 14h, a Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe mais uma sessão do projeto Cineteca, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp), com a exibição do filme brasileiro Bodas de Papel, dirigido por André Sturm.
Com classificação indicativa de 12 anos, o drama é estrelado por Helena Ranaldi, Darío Grandinetti e Walmor Chagas e aborda temas como reencontros, afetos e mudanças pessoais, a partir da história de Nina, que retorna à cidade onde viveu a infância após a interrupção da construção de uma represa. A atividade é gratuita e aberta ao público.
Gravações Memorial Audiovisual de Piracicaba
Nesta segunda-feira (15), o Museu Prudente de Moraes recebe as gravações do Memorial Audiovisual de Piracicaba, projeto da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), em parceria com o Museu. A iniciativa tem como objetivo preservar relatos e vivências de moradores e personalidades que contribuem para a memória e a identidade do município.
Nesta etapa, participam das gravações a professora doutora Marilda Soares e o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame. O projeto já contou com depoimentos de outros piracicabanos, como o jornalista Edson Rontani Júnior, ampliando o banco de memórias que será disponibilizado ao público em plataformas digitais, incluindo as redes sociais das instituições e o canal do YouTube da Secretaria de Cultura e do MISP.
Eventos natalinos - Limeira
Nesta segunda (15), Limeira recebe a passagem do Trem Iluminado Rumo ao Natal, atração gratuita que percorre a linha férrea da região. A composição sai de Rio Claro às 19h e passa por Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Limeira, seguindo até Americana, onde encerra o trajeto por volta das 23h30. A iniciativa é realizada pela Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e é aberta a todos os públicos.
Também, às 20h, a Praça Toledo Barros recebe a apresentação da Fantástica Orchestra Digital. O grupo apresenta um concerto instrumental com repertório variado, integrando a programação natalina da cidade com uma proposta acessível ao público. A entrada é gratuita e a realização é da Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura.