Na manhã desta segunda-feira (15), Nick Reiner, filho do casal, foi detido após prestar depoimento à Divisão de Roubos e Homicídios. Segundo publicações estrangeiras, ele foi indiciado por crime grave e permanece sob custódia mediante fiança estipulada em US$ 4 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 21 milhões.

A morte do ator e diretor Rob Reiner, de 78 anos, e de sua esposa, a fotógrafa Michele Singer, de 68, mobiliza autoridades e imprensa internacional. O casal foi encontrado sem vida dentro de casa, em Los Angeles, no domingo (14), e o caso passou a ser tratado oficialmente como homicídio pelo Departamento de Polícia da cidade.

Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 15h38 de domingo. Ao chegarem ao local, encontraram os corpos de um homem e uma mulher, posteriormente identificados como Rob e Michele. De acordo com informações divulgadas pela Associated Press, os investigadores apuram a possibilidade de que as vítimas tenham sofrido múltiplos ferimentos causados por arma branca. A confirmação oficial da causa da morte ainda depende de exames do Instituto Médico-Legal de Los Angeles.

Fontes próximas à investigação relataram à revista People que Romy Reiner, filha do casal e moradora da região, teria sido a responsável por encontrar os pais. Até o fim da noite de domingo, a polícia afirmava não haver suspeitos detidos, embora a imprensa norte-americana já apontasse Nick como o principal investigado. As autoridades, no entanto, evitam confirmar publicamente a ligação direta entre a prisão e as mortes.

Segundo a Variety, a descrição do registro da prisão de Nick menciona “atividade de gangue”, mas a polícia não esclareceu se essa classificação está relacionada ao crime investigado. O portal TMZ afirma que ainda não há informações sobre o que teria motivado o episódio de violência.