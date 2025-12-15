15 de dezembro de 2025
LUTO NO CINEMA

Diretor de Hollywood é encontrado morto em casa; filho é suspeito

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
As autoridades foram acionadas por um chamado de socorro médico no início da tarde e, ao chegar ao endereço, encontraram os corpos do casal dentro da casa
O ator, diretor e produtor Rob Reiner, de 78 anos, e sua esposa, Michele Singer, de 68 anos, foram encontrados mortos no domingo (14) na residência onde viviam no bairro de Brentwood, em Los Angeles, na Califórnia. A polícia local investiga as circunstâncias das mortes como duplo homicídio.

Saiba Mais:

As autoridades foram acionadas por um chamado de socorro médico no início da tarde e, ao chegar ao endereço, encontraram os corpos do casal dentro da casa. A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Roubo e Homicídio do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Investigações policiais

O LAPD classificou o caso como um aparente homicídio e está examinando evidências no local. Detectives entrevistaram familiares e seguem investigando as circunstâncias das mortes. Até o momento, não houve anúncio de prisão formal pelo departamento.

Fontes não oficiais citadas na imprensa mencionaram que um filho do casal tem sido entrevistado pela polícia como parte das investigações, mas a autoridade policial não confirmou publicamente essa informação. 
Omelete

Perfil do casal e histórico

Rob Reiner era conhecido por sua carreira no cinema e na televisão. Ele iniciou sua trajetória como ator e posteriormente dirigiu e produziu diversas obras cinematográficas. Michele Singer era sua esposa desde 1989.

O fato de o casal ter sido encontrado morto na residência onde moravam levou as autoridades a tratar o caso como homicídio, e a investigação segue em andamento enquanto mais informações são coletadas.

