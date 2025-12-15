O ator, diretor e produtor Rob Reiner, de 78 anos, e sua esposa, Michele Singer, de 68 anos, foram encontrados mortos no domingo (14) na residência onde viviam no bairro de Brentwood, em Los Angeles, na Califórnia. A polícia local investiga as circunstâncias das mortes como duplo homicídio.
As autoridades foram acionadas por um chamado de socorro médico no início da tarde e, ao chegar ao endereço, encontraram os corpos do casal dentro da casa. A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Roubo e Homicídio do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).
Investigações policiais
O LAPD classificou o caso como um aparente homicídio e está examinando evidências no local. Detectives entrevistaram familiares e seguem investigando as circunstâncias das mortes. Até o momento, não houve anúncio de prisão formal pelo departamento.
Fontes não oficiais citadas na imprensa mencionaram que um filho do casal tem sido entrevistado pela polícia como parte das investigações, mas a autoridade policial não confirmou publicamente essa informação.
Perfil do casal e histórico
Rob Reiner era conhecido por sua carreira no cinema e na televisão. Ele iniciou sua trajetória como ator e posteriormente dirigiu e produziu diversas obras cinematográficas. Michele Singer era sua esposa desde 1989.
O fato de o casal ter sido encontrado morto na residência onde moravam levou as autoridades a tratar o caso como homicídio, e a investigação segue em andamento enquanto mais informações são coletadas.