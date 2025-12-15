O ator, diretor e produtor Rob Reiner, de 78 anos, e sua esposa, Michele Singer, de 68 anos, foram encontrados mortos no domingo (14) na residência onde viviam no bairro de Brentwood, em Los Angeles, na Califórnia. A polícia local investiga as circunstâncias das mortes como duplo homicídio.

As autoridades foram acionadas por um chamado de socorro médico no início da tarde e, ao chegar ao endereço, encontraram os corpos do casal dentro da casa. A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Roubo e Homicídio do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Investigações policiais