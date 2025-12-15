O esquema funciona, em geral, por meio de contatos enviados via WhatsApp, SMS, e-mail ou outros aplicativos de mensagem. O conteúdo costuma incluir ameaças imediatas, como bloqueio do CPF, restrições de direitos ou até a promessa de “descontos exclusivos” para quem pagar rapidamente. Ao clicar nos links, a vítima é direcionada a sites fraudulentos que imitam o layout de páginas oficiais do governo, especialmente do gov.br.

Mensagens alarmistas sobre supostas dívidas fiscais têm se tornado cada vez mais frequentes e acenderam o alerta da Receita Federal. O órgão chama a atenção dos contribuintes para um novo golpe digital que utiliza informações pessoais verdadeiras — como CPF, nome completo e endereço — para dar aparência de legitimidade às falsas cobranças.

A Receita Federal reforça que não realiza cobranças por links, nem envia avisos de pendências fiscais por redes sociais, aplicativos de mensagem ou e-mail. Todo e qualquer débito ou irregularidade só pode ser consultado no Portal e-CAC, acessado exclusivamente pelo site oficial do órgão, digitado diretamente no navegador.

Outro ponto de atenção é o tom das mensagens. Segundo o Fisco, a estratégia dos golpistas é criar um senso de urgência para reduzir o tempo de reação da vítima e levá-la a agir por impulso. Por isso, a recomendação é clara: desconfiar de comunicações alarmistas, evitar clicar em links desconhecidos e jamais fornecer dados pessoais fora dos canais oficiais.

Em caso de dúvida, o contribuinte deve acessar diretamente o site da Receita Federal ou buscar orientação em canais institucionais. A atenção redobrada no ambiente digital é hoje uma das principais formas de evitar prejuízos financeiros e o uso indevido de dados pessoais.