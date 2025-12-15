O nutricionista Ricardo Calle, em entrevista à BBC, lembra que o magnésio é um mineral essencial, envolvido em funções neurológicas, cardíacas e em diversas reações bioquímicas. Isso não significa, porém, que qualquer pessoa deva suplementar por conta própria ou em doses altas.

A popularização de suplementos de magnésio nas redes sociais tem levado muitos consumidores a buscar o mineral como solução rápida para problemas de sono, ansiedade e dores musculares. Especialistas, porém, afirmam que o composto tem papel relevante no organismo, mas defendem uso orientado e com base em evidências científicas.

Nas redes, o magnésio costuma ser divulgado com promessas como “melhorar o sono imediatamente” ou “aliviar a ansiedade”. Para a psicóloga do sono Nathalia Padilla, do Instituto de Medicina Johns Hopkins, essa comunicação simplifica os resultados de pesquisas e ignora limitações dos estudos. Segundo ela, ainda não há base científica suficiente para afirmar que o magnésio combata insônia de forma generalizada.

Calle destaca que o mineral participa de processos que resultam em relaxamento e pode reduzir a excitabilidade dos neurônios e a chance de arritmias, mas os efeitos dependem do nível prévio de magnésio no organismo. Em pessoas com concentração adequada, a suplementação tende a não trazer ganhos adicionais, já que o corpo elimina o excesso.

Tipos de magnésio e rótulos

Entre as apresentações disponíveis estão citrato, bisglicinato e óxido de magnésio. A diferença principal entre elas está na absorção e na tolerância individual. Por isso, a escolha deve ser feita com orientação médica ou nutricional.