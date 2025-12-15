A Anvisa determinou a suspensão da venda e a retirada do mercado do suplemento alimentar Suplemento Milagroso em Cápsulas Jes, fabricado pela empresa PPA Suplementos Ltda. A decisão, publicada na última quarta-feira (10), inclui a proibição de fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e consumo do produto.
Segundo a agência, o suplemento faz alegações terapêuticas sem comprovação científica, ao prometer tratar dores articulares e musculares, regenerar cartilagens, auxiliar na cicatrização, fortalecer o sistema imunológico, contribuir para a saúde óssea e para a digestão, além de se apresentar como “antioxidante potente que reduz o estresse oxidativo”. Esse tipo de indicação não é permitido para suplementos alimentares.
A Anvisa informou ainda que o produto contém ingredientes não autorizados para essa categoria, entre eles gengibre, salsaparrilha, sucupira, mururê, macacá e quebra-pedra.
Creatina em creme também será retirada
A agência também determinou o recolhimento do Suplemento Creatina Monoidratada Gel – Creme de Creatina, da Basecol Mix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – ME, com suspensão da fabricação, comercialização, divulgação e consumo.
De acordo com a empresa, serão recolhidos voluntariamente os produtos das marcas Creatina Creamy, Crea Cream, Pasta de Creatina e Creme de Creatina, após o cancelamento das notificações junto à Anvisa. O recolhimento voluntário ocorre quando o próprio fabricante identifica irregularidades e se compromete a retirar os itens do mercado.