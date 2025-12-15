A Anvisa determinou a suspensão da venda e a retirada do mercado do suplemento alimentar Suplemento Milagroso em Cápsulas Jes, fabricado pela empresa PPA Suplementos Ltda. A decisão, publicada na última quarta-feira (10), inclui a proibição de fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e consumo do produto.

Segundo a agência, o suplemento faz alegações terapêuticas sem comprovação científica, ao prometer tratar dores articulares e musculares, regenerar cartilagens, auxiliar na cicatrização, fortalecer o sistema imunológico, contribuir para a saúde óssea e para a digestão, além de se apresentar como “antioxidante potente que reduz o estresse oxidativo”. Esse tipo de indicação não é permitido para suplementos alimentares.