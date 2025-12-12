13 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
IRREGULARIDADE

'Sem regulamentação'; ANVISA tira perfume do mercado; saiba qual

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Freepik
A decisão, publicada nessa quinta-feira (11), veta a circulação dos produtos em todo o país
A decisão, publicada nessa quinta-feira (11), veta a circulação dos produtos em todo o país

A Anvisa determinou a retirada de dois cosméticos do mercado brasileiro por ausência de regularização sanitária. A decisão, publicada nessa quinta-feira (11), veta a circulação dos produtos em todo o país.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Foram alvo da medida a Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, de fabricante não identificado.

Segundo a agência, ambos foram identificados em oferta ao consumidor sem o devido registro como cosméticos, exigido para itens classificados como de risco elevado.

A resolução proíbe a produção, distribuição, comercialização, divulgação e uso dos produtos, até que eventuais pendências regulatórias sejam sanadas.

Além dos cosméticos, nesta sexta-feira (12), A Anvisa determinou a retirada do suplemento alimentar Mitopure, da marca Timeline, do mercado brasileiro e proibiu sua venda, distribuição, importação, uso e divulgação em todo o país.

O produto não continha os documentos necessários de regulamentação para serem vendidos no país.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários