A Anvisa determinou a retirada de dois cosméticos do mercado brasileiro por ausência de regularização sanitária. A decisão, publicada nessa quinta-feira (11), veta a circulação dos produtos em todo o país.
Foram alvo da medida a Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, de fabricante não identificado.
Segundo a agência, ambos foram identificados em oferta ao consumidor sem o devido registro como cosméticos, exigido para itens classificados como de risco elevado.
A resolução proíbe a produção, distribuição, comercialização, divulgação e uso dos produtos, até que eventuais pendências regulatórias sejam sanadas.
Além dos cosméticos, nesta sexta-feira (12), A Anvisa determinou a retirada do suplemento alimentar Mitopure, da marca Timeline, do mercado brasileiro e proibiu sua venda, distribuição, importação, uso e divulgação em todo o país.
O produto não continha os documentos necessários de regulamentação para serem vendidos no país.