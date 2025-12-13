A maior parte dos procedimentos realizados no período foi de prostatectomia robótica, considerada referência mundial no tratamento cirúrgico do câncer de próstata por apresentar menor índice de complicações, preservação das funções urinária e sexual e recuperação mais rápida. Além da urologia, a cirurgia robótica também foi aplicada em casos nas áreas ginecológica, digestiva e torácica, com ampliação progressiva do portfólio assistencial.

De julho a dezembro de 2025, o Hospital Unimed Piracicaba alcançou um marco significativo na assistência de alta complexidade ao realizar 50 cirurgias robóticas, consolidando a tecnologia como um dos principais avanços da medicina na região. Implantado no segundo semestre desta ano, o Sistema da Vinci X inaugurou uma nova fase na prática cirúrgica da Cooperativa, unindo precisão, segurança e menor impacto ao paciente.

“Este balanço demonstra que a cirurgia robótica deixou de ser uma promessa e passou a ser uma realidade concreta no Hospital Unimed Piracicaba. Em poucos meses, alcançamos volume, segurança e resultados clínicos expressivos, sempre com foco no paciente e na excelência médica”, destacou o presidente da Cooperativa, Carlos Joussef.

Os números refletem não apenas a adesão à tecnologia, mas também o preparo estrutural e humano da Instituição. Para a implantação do Sistema da Vinci X, a Unimed Piracicaba investiu na qualificação das equipes médicas, de enfermagem e apoio, além da adaptação do centro cirúrgico aos mais elevados padrões internacionais. O resultado tem sido procedimentos minimamente invasivos, com menor tempo de internação, redução de dor pós-operatória e retorno mais rápido às atividades cotidianas.

Segundo dados do Hospital Unimed Piracicaba, mais de 80% das cirurgias robóticas realizadas no período foram prostatectomias, índice alinhado às tendências dos grandes centros de referência nacionais e internacionais. A tecnologia amplia em até dez vezes a visão do campo operatório, elimina tremores e permite movimentos milimétricos controlados pelo cirurgião, o que se reflete diretamente na segurança e na precisão dos procedimentos.