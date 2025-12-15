Com a chegada de 2026, trabalhadores que já contribuíam para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da Reforma da Previdência (novembro de 2019) devem observar as alterações nas regras de transição. As exigências para a aposentadoria são revisadas anualmente, seguindo um cronograma que se estende até 2031.

VEJA MAIS:



A regra geral de aposentadoria define 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para mulheres, e 65 anos de idade e 20 anos de contribuição para homens. No entanto, para o grupo que estava no mercado de trabalho antes da reforma, valem as modalidades de transição.

O que muda em 2026