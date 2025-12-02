O Dieese calcula que 95,3 milhões de pessoas receberão o décimo terceiro neste ano e que o valor médio, somadas as duas parcelas, será de R$ 3.512 para trabalhadores com carteira assinada.

O pagamento do décimo terceiro salário deverá injetar R$ 369,4 bilhões na economia em 2025, de acordo com estimativa do Dieese. A segunda parcela do benefício precisa ser depositada pelas empresas até a próxima sexta-feira (19); a primeira foi paga até 28 de novembro, conforme prevê a legislação.

As datas citadas valem para quem está na ativa. Aposentados e pensionistas do INSS tiveram o benefício antecipado, com a primeira parcela paga entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda, entre 26 de maio e 6 de junho.

Pelas regras da Lei 4.090/1962, têm direito ao décimo terceiro quem trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 15 dias no ano, além de aposentados e pensionistas. Cada mês com 15 dias trabalhados ou mais é contado como mês integral, dando direito a 1/12 do salário de dezembro. Trabalhadores em licença-maternidade e afastados por doença ou acidente também recebem a gratificação.

No caso de demissão sem justa causa, o décimo terceiro é pago de forma proporcional, junto com a rescisão. Se a dispensa ocorrer por justa causa, o trabalhador perde o direito ao benefício.