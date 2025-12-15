A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1625 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação.
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 28 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Ajudante de obras
- Analista de crédito sênior
- Analista de riscos e controles internos
- Assistente operacional/logístico (a)
- Auxiliar de confeitaria
- Auxiliar de manuteção elétrica e hidráulica
- Auxiliar de produção em padaria
- Consultor (a) comercial
- Embarcador (a) logístico (a)
- Estágio - auxiliar administrativo (a)
- Líder de setor em supermercado
- Faxineiro (a)
- Mecânico (a) de automóveis e caminhões
- Motorista de carreta
- Motorista de ônibus rodoviário
- Oficial de manutenção predial
- Operador (a) de caixa
- Operador (a) de inejtora de plástico
- Pedreiro (a)
- Pintor (a)
- Pintor (a) de obras
- Polidor (a) de metais
- Promotor (a) de vendas
- Repositor (a) de mercadorias
- Serralheiro (a)
- Servente de obras
- Supervisor (a) operacional de transporte/logística
- Vendedor (a)
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 12 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.
O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.
Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.
- Ajudante geral
- Almoxarife
- Auxiliar administrativo (a) de obra
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de lavanderia
- Camareiro (a)
- Carpinteiro (a)
- Estoquista
- Garçom/garçonete
- Pedreiro (a)
- Servente de pedreiro (a)
- Técnico (a) de segurança do trabalho
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 10 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar de galvanoplastia
- Auxiliar de pedreiro (a)
- Consultor (a) de vendas
- Encarregado (a) de obras
- Frentista
- Pedreiro (a)
- Serviços gerais
- Vigia
- Vendedor (a) de serviço
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1534 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade
Cosmópolis
O Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) divulgou uma nova listagem de oportunidades, totalizando 41 vagas de emprego distribuídas em 12 cargos diferentes.
A unidade de atendimento está localizada na Rua Otto Herbest, n.º 65, no Centro da cidade.
Para quem não possui cadastro: É necessário comparecer pessoalmente ao CRTC, portando os seguintes documentos originais: CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de escolaridade, comprovante de cursos realizados e comprovante de endereço.
Para trabalhadores já cadastrados: O currículo pode ser enviado por e-mail para crtc@cosmopolis.sp.gov.br. É obrigatório informar o cargo de interesse no campo "Assunto" da mensagem.
A relação completa das vagas disponíveis e mais detalhes sobre os requisitos podem ser consultados no site oficial do CRTC.
- Ajudante de aplicador(a) - 5 vagas
- Ajudante de armazém - 10 vagas
- Ajudante de motorista - 10 vagas
- Ajudante de pedreiro(a) - 1 vaga
- Alinhador(a) e balanceador(a) - 1 vaga
- Assessor(a) de vendas - 1 vaga
- Auxiliar de galvanização -3 vagas
- Auxiliar de produção/manutenção - 3 vagas
- Auxiliar técnico(a) - 4 vagas
- Operador(a) de empilhadeira - 1 vaga
- Soldador(a) - 1 vaga
- Técnico(a) planejamento - 1 vaga