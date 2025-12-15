A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1625 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação.

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 28 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Ajudante de obras

Analista de crédito sênior

Analista de riscos e controles internos

Assistente operacional/logístico (a)

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de manuteção elétrica e hidráulica

Auxiliar de produção em padaria

Consultor (a) comercial

Embarcador (a) logístico (a)

Estágio - auxiliar administrativo (a)

Líder de setor em supermercado

Faxineiro (a)

Mecânico (a) de automóveis e caminhões

Motorista de carreta

Motorista de ônibus rodoviário

Oficial de manutenção predial

Operador (a) de caixa

Operador (a) de inejtora de plástico

Pedreiro (a)

Pintor (a)

Pintor (a) de obras

Polidor (a) de metais

Promotor (a) de vendas

Repositor (a) de mercadorias

Serralheiro (a)

Servente de obras

Supervisor (a) operacional de transporte/logística

Vendedor (a)

São Pedro