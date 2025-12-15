15 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADES

Piracicaba e região abrem 1,6 mil vagas de emprego; veja lista

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 4 min
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação
As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1625 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação.

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 28 vagas de emprego disponíveis.  Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

  • Ajudante de obras
  • Analista de crédito sênior
  • Analista de riscos e controles internos
  • Assistente operacional/logístico (a)
  • Auxiliar de confeitaria
  • Auxiliar de manuteção elétrica e hidráulica
  • Auxiliar de produção em padaria
  • Consultor (a) comercial
  • Embarcador (a) logístico (a)
  • Estágio - auxiliar administrativo (a)
  • Líder de setor em supermercado
  • Faxineiro (a)
  • Mecânico (a) de automóveis e caminhões
  • Motorista de carreta
  • Motorista de ônibus rodoviário
  • Oficial de manutenção predial
  • Operador (a) de caixa
  • Operador (a) de inejtora de plástico
  • Pedreiro (a)
  • Pintor (a)
  • Pintor (a) de obras
  • Polidor (a) de metais
  • Promotor (a) de vendas
  • Repositor (a) de mercadorias
  • Serralheiro (a)
  • Servente de obras
  • Supervisor (a) operacional de transporte/logística
  • Vendedor (a)

São Pedro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 12 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.

O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.

  • Ajudante geral
  • Almoxarife
  • Auxiliar administrativo (a) de obra
  • Auxiliar de escritório
  • Auxiliar de lavanderia
  • Camareiro (a)
  • Carpinteiro (a)
  • Estoquista
  • Garçom/garçonete
  • Pedreiro (a)
  • Servente de pedreiro (a)
  • Técnico (a) de segurança do trabalho

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 10  vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:

  • Auxiliar de manutenção
  • Auxiliar de galvanoplastia
  • Auxiliar de pedreiro (a)
  • Consultor (a) de vendas
  • Encarregado (a) de obras
  • Frentista
  • Pedreiro (a)
  • Serviços gerais
  • Vigia
  • Vendedor (a) de serviço

Santa Bárbara d'Oeste


O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1534 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.

Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade

Cosmópolis

O Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) divulgou uma nova listagem de oportunidades, totalizando 41 vagas de emprego distribuídas em 12 cargos diferentes.

A unidade de atendimento está localizada na Rua Otto Herbest, n.º 65, no Centro da cidade.

Para quem não possui cadastro: É necessário comparecer pessoalmente ao CRTC, portando os seguintes documentos originais: CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de escolaridade, comprovante de cursos realizados e comprovante de endereço.

Para trabalhadores já cadastrados: O currículo pode ser enviado por e-mail para crtc@cosmopolis.sp.gov.br. É obrigatório informar o cargo de interesse no campo "Assunto" da mensagem.

A relação completa das vagas disponíveis e mais detalhes sobre os requisitos podem ser consultados no site oficial do CRTC.

  • Ajudante de aplicador(a) - 5 vagas
  • Ajudante de armazém - 10 vagas
  • Ajudante de motorista - 10 vagas
  • Ajudante de pedreiro(a) - 1 vaga
  • Alinhador(a) e balanceador(a) - 1 vaga
  • Assessor(a) de vendas - 1 vaga
  • Auxiliar de galvanização -3 vagas
  • Auxiliar de produção/manutenção - 3 vagas
  • Auxiliar técnico(a) - 4 vagas
  • Operador(a) de empilhadeira - 1 vaga
  • Soldador(a) - 1 vaga
  • Técnico(a) planejamento - 1 vaga

