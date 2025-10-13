Confira as diretrizes sobre os beneficiários, o cálculo do valor e as datas limite para a quitação em 2025.

O décimo terceiro salário, ou Gratificação Natalina, é um direito assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O benefício é pago anualmente a milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas do Brasil.

Têm direito ao benefício, em geral:

• Trabalhadores CLT: Incluindo categorias urbanas, rurais, avulsas e domésticas com registro em carteira.

• Aposentados e Pensionistas do INSS: O pagamento do 13º para este grupo frequentemente é antecipado pelo Governo.

• Afastados: Em caso de afastamento por acidente de trabalho, o valor é integral. Em situações de auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária), a empresa arca com o proporcional aos meses trabalhados, e o INSS paga o restante.

O direito é adquirido quando o funcionário completa 15 dias de serviço no mês, sendo este período contabilizado como um mês inteiro para o cálculo. Trabalhadores dispensados por justa causa perdem o direito à gratificação.

Prazos de pagamento em 2025

O 13º salário é pago em duas parcelas. A Primeira Parcela deve ser paga entre 1º de fevereiro e 28 de novembro. A Segunda Parcela deve ser quitada até o dia 19 de dezembro.