Infelizmente o merecido período de lazer e alegria terminou em dor para a família de Carlos Cerasomma de Oliveira Coelho, de 37 anos. Morador de Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba, ele estava hospedado no São Pedro Thermas Resort ao lado da esposa, aproveitando dias de lazer, quando tudo mudou de forma repentina.ma tarde desta quinta-feira (11).

Carlos trabalhava como vendedor em uma indústria de plásticos e era descrito por pessoas próximas como um homem simples, dedicado ao trabalho e muito ligado à família. A viagem com a esposa simbolizava uma pausa na rotina, um momento para descansar e aproveitar juntos.