DRAMA FAMILIAR

Hóspede que morreu estava com a esposa no Thermas Resort

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Carlos de Oliveira Coelho, 37, estava se divertindo com a esposa no resort em São Pedro.
  Infelizmente o merecido período de lazer e alegria terminou em dor para a família de Carlos Cerasomma de Oliveira Coelho, de 37 anos. Morador de Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba, ele estava hospedado no São Pedro Thermas Resort ao lado da esposa, aproveitando dias de lazer, quando tudo mudou de forma repentina.ma tarde desta quinta-feira (11).

Carlos trabalhava como vendedor em uma indústria de plásticos e era descrito por pessoas próximas como um homem simples, dedicado ao trabalho e muito ligado à família. A viagem com a esposa simbolizava uma pausa na rotina, um momento para descansar e aproveitar juntos.

Durante uma atividade recreativa, Carlos passou mal após se engasgar com um alimento. Funcionários perceberam rapidamente a gravidade da situação e acionaram o socorro. Apesar das tentativas de ajuda e do encaminhamento pelos bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento, ele não resistiu.

A morte causou forte comoção entre familiares, amigos e turistas. O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Amigos e parentes lamentaram a perda precoce e prestaram homenagens, lembrando Carlos como alguém alegre e presente na vida de quem o cercava.

