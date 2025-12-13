O que parecia ser uma chuva comum se transformou rapidamente em uma força descontrolada da natureza, com fortes rajadas de vento, mas passou rapidamente. Algumas regiões foram mais afetadas, com a Vila Rezende, o Algodoal, Areião, e parte do centro da cidade, a destruição foi generalizada. O cenário era de total devastação.

A tarde desta sexta-feira (12) entrou para a história de Piracicaba como um verdadeiro caos. Um temporal de proporções extremas atingiu a cidade, provocando cenas de destruição em série: árvores gigantescas caíram sobre veículos, postes de energia foram arrancados, ruas e avenidas ficaram completamente alagadas, e várias vias principais ficaram interditadas.

Na avenida Manoel Conceição, próximo à ponte do Mirante, uma árvore de grandes dimensões despencou sobre dois carros, causando um verdadeiro estrago. Os fios de alta tensão ficaram caídos na via, e o motorista de um dos veículos teve que ser resgatado pelos bombeiros, após a árvore bloquear a porta de seu carro, impedindo sua fuga. O pior poderia ter acontecido, já que a área ficou energizada. A sorte foi que o veículo ficou travado pela árvore, salvando a vida do motorista.

Nas imediações da ponte do Morato, próximo a um posto de combustíveis, uma cena igualmente assustadora: outra árvore colossal caiu sobre um carro, esmagando-o. Não muito longe dali, nas proximidades do shopping, no Areião, mais uma árvore gigante desabou, destruindo outro veículo. A rodovia Fausto Santomauro, ao lado do zoológico, foi palco de um acidente envolvendo diversos carros e um caminhão, após árvores caírem sobre a pista, paralisando o tráfego por horas. Na rodovia Deputado Laércio Corte, um carro foi completamente destruído após ser atingido por mais uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Semutran, caminhões da Prefeitura e a.Polícia Militar se mobilizavam para tentar controlar o desastre. Voluntários também se uniram aos esforços de socorro.