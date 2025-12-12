13 de dezembro de 2025
PANCADARIA

Briga familiar tem ataque com cadeira de rodas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Além de uma ameaça com arma, também teve uma tentativa de agressão com cadeira de rodas no Nova América.
 O que começou como uma simples cobrança por compras online virou um barril de pólvora familiar no bairro Nova América, em Piracicaba. Na noite desta quinta-feira (11), uma discussão familiar saiu totalmente do controle e terminou em registro por ameaça, intimidação e muita confusão, além de um ataque com cadeira de rodas.

Segundo o boletim, tudo começou com mensagens agressivas enviadas por um familiar indignado com a tal cobrança. A vítima contou à polícia que passou a receber áudios recheados de xingamentos e promessas nada amigáveis: o autor dizia que iria “pegar” a vítima — e não era no sentido de conversar.

Incomodada e querendo resolver a situação “olho no olho”, a mulher foi até a casa do parente para tentar colocar panos quentes no desentendimento. Mas mal chegou e já teria sido recebida com gritos e hostilidade.

A confusão ganhou contornos ainda mais tensos quando o autor apareceu no portão segurando um objeto parecido com uma arma, apontando diretamente para a vítima e repetindo que iria matá-la. Não foi possível identificar se era uma arma real ou um simulacro, mas o terror foi o mesmo. Como se não bastasse, o familiar ainda teria avançado usando uma cadeira de rodas, tentando acertá-la e mantendo os insultos. Temendo que a situação piorasse, ela fugiu e acionou a polícia.

Áudios, prints e registros da confusão foram entregues à Polícia Civil, que agora investiga o caso.

