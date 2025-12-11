13 de dezembro de 2025
EM PIRACICABA

Mulher é presa furtando R$ 8 mil em bebidas no Pão de Açucar

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
As bebidas foram recuperadas após a prisão da mulher no supermercado.
  Uma ação criminosa no supermercado Pão de Açúcar virou um show de trapalhadas criminosas na noite desta quinta-feira (10), no Cidade Alta, em Piracicaba. Uma mulher acabou presa em flagrante depois que um trio resolveu “fazer as compras” sem passar no caixa — e ainda tentou levar R$ 8.066,60 em bebidas como se fosse promoção.

Segundo a Polícia Militar, os três encheram bolsas com garrafas e tentaram meter o pé. Na saída, ainda pegaram o segurança, partiram para a agressão e deixaram o lugar em meio ao tumulto. Dois comparsas conseguiram fugir em um carro, mas a terceira integrante do "bonde" ficou pelo caminho.

E para piorar o roteiro, a detida ainda tentou apresentar identidade falsa. Mas o sistema Muralha Paulista desmascarou a história na hora. O nome verdadeiro revelou um detalhe nada surpreendente: uma ficha criminal com furtos parecidos e, segundo o pessoal do mercado, ela teria vindo de outra cidade só pra fazer “tour de crimes”.

A Polícia confirmou o flagrante e recuperou toda a bebida que seria “levada para revenda e churrasco” do grupo.

No total, foram apreendidas, 54 garrafas de bebidas diversas — total: R$ 8.066,60 e um aparelho celular.

A dupla que fugiu segue sendo procurada — provavelmente ainda tentando explicar como deixaram a parceira pra trás.

