Uma ação criminosa no supermercado Pão de Açúcar virou um show de trapalhadas criminosas na noite desta quinta-feira (10), no Cidade Alta, em Piracicaba. Uma mulher acabou presa em flagrante depois que um trio resolveu “fazer as compras” sem passar no caixa — e ainda tentou levar R$ 8.066,60 em bebidas como se fosse promoção.

Segundo a Polícia Militar, os três encheram bolsas com garrafas e tentaram meter o pé. Na saída, ainda pegaram o segurança, partiram para a agressão e deixaram o lugar em meio ao tumulto. Dois comparsas conseguiram fugir em um carro, mas a terceira integrante do "bonde" ficou pelo caminho.