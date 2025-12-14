No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste domingo (14), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Concerto da OCP
A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) encerra a temporada com um concerto especial no domingo (14), às 16h, no Salão Nobre da FUMEP. A apresentação gratuita traz ao palco a obra-prima de Antonio Vivaldi, “As Quatro Estações”, sob regência de Fhelipe Serafim e participação do violinista Carlos Medeiros como solista convidado. O público poderá vivenciar ao vivo os movimentos que representam a primavera, o verão, o outono e o inverno, em uma das composições mais icônicas do período barroco.
Antes da obra principal, a OCP abre o programa com a Passacaglia da suíte em Sol menor de G. F. Handel, em arranjo de Ernst Mahle. Composta por 15 músicos, a orquestra reúne integrantes com alta experiência técnica e musical, integrando um projeto do Instituto APEC voltado ao aprimoramento artístico. O concerto celebra o encerramento do ano e reforça o compromisso da OCP com a formação musical e a valorização da cultura na cidade. Entrada livre e sem necessidade de retirada prévia de ingressos.
Apresentação Máfia do Jazz
A Máfia do Jazz se apresenta neste domingo (14), às 12h, no Calçadão da Rua do Porto, um dos pontos turísticos mais movimentados de Piracicaba no período natalino. O grupo leva ao público um repertório instrumental que mistura jazz, arranjos autorais, temas populares e músicas natalinas, em formato de quarteto ou sexteto.
A apresentação integra a circulação natalina da banda, que busca fortalecer eventos de rua e aproximar diferentes públicos da música instrumental. Segundo os integrantes, o objetivo é criar uma atmosfera festiva e afetiva por meio da música, transformando o clima das ruas e valorizando a cultura local.
Encantos de Natal
A programação natalina organizada pela Prefeitura de Piracicaba continua neste fim de semana no Engenho Central, com atrações gratuitas que integram o projeto Encantos de Natal, que segue até o fim do mês. Além das apresentações artísticas, o público pode aproveitar toda a decoração especial do espaço, que inclui túnel de luzes, flocos de neve iluminados, letreiro “Pira ??” e outros elementos que transformam o local em um cenário festivo para famílias e visitantes.
No domingo (14), a programação conta com o espetáculo RisoShow, com MB Circo, às 19h, trazendo humor e interação para todas as idades. Em seguida, às 20h30, o palco recebe Tássia Guarnieri – Especial de Natal, fechando a noite com música temática e clima de celebração. A participação é gratuita, e o Engenho Central fica na Av. Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende.
Feira do Vinil em Limeira
O Limeira Shopping recebe neste domingo (14), a 1ª Feira do Vinil, evento gratuito que promete reunir colecionadores, curiosos e apaixonados pela sonoridade analógica. Das 12h às 20h, o público poderá comprar, vender, trocar ou simplesmente admirar uma grande variedade de discos. Organizada por Ricardo Marks, a feira acompanha o recente retorno do vinil entre as novas gerações, que buscam uma experiência musical mais sensorial e menos conectada ao digital.
A programação reúne sete expositores do interior de SP e mais de 3 mil discos, incluindo lançamentos atuais — como Taylor Swift e Billie Eilish — raridades, importados, trilhas de novelas e clássicos de artistas como Beatles, Elvis e Madonna. Também haverá CDs e opções com preços a partir de R$ 10. Segundo o shopping, é uma oportunidade imperdível para quem aprecia música e quer trocar ideias com outros entusiastas do formato.
MovimentAr - Artesanato na Paulista
O Especial de Natal do MovimentAr – Artesanato na Paulista acontece neste fim de semana, 13 e 14 de dezembro, na Estação da Paulista, reunindo 72 expositores de artesanato, gastronomia, música e agroecologia. A feira, organizada pela Prefeitura de Piracicaba com apoio do Sesc e coletivos do projeto QFÉE?, reforça a valorização da produção local, da economia solidária e do trabalho manual, oferecendo ao público um espaço de encontro, criatividade e diversidade. A entrada é gratuita e o evento ocorre das 10h às 17h.
No domingo (14), além dos estandes, o público poderá acompanhar música ao vivo com Daniel Gomes Esteves Duo Pop, às 13h, e participar da oficina gratuita de Produção de Gnomos de Natal, realizada ao longo do dia sem necessidade de inscrição. Food trucks também estarão presentes, garantindo opções de gastronomia para quem passar pelo local.
Afropira
O Teatro Municipal Erotides de Campos recebe, neste domingo (14), a celebração anual do Instituto Afropira, que reúne cerca de 90 alunos para o Batizado, Troca de Graduações e Formatura de Capoeira, sob o tema Novos Caminhos. O evento acontece das 8h às 13h, com entrada gratuita e retirada de ingressos na bilheteria do teatro. Crianças, jovens e adultos participam das cerimônias que marcam a evolução dentro da capoeira, incluindo a entrega de cordões para iniciantes e avançados.
Além das formaturas, o público poderá assistir a manifestações tradicionais da cultura afro-brasileira, como maculelê e puxada de rede. Com 12 anos de atuação em Piracicaba, o Instituto Afropira mantém atividades em sete espaços da cidade e se destaca pela presença em eventos esportivos, incluindo o 3º lugar nos Jogos Regionais. As aulas são coordenadas pelo Mestre Marquinho e pela professora Elaine Teotonio (Nany), premiada nacionalmente.
Festival das Tradições
O Engenho Central recebe, de sexta (12) a domingo (14), o Festival das Tradições Brasileiras, evento gratuito que celebra a diversidade cultural do país. Realizado pelo CTN de Piracicaba, com apoio da Prefeitura, o festival reúne atrações musicais, feira de artesanato, expressões culturais regionais e uma ampla praça gastronômica com mais de 40 opções de pratos típicos — como acarajé, feijoada, culinária mineira, churrasco gaúcho e sabores amazônicos. A estrutura também inclui área infantil com brinquedos infláveis e monitores, tornando o evento uma opção para toda a família.
No domingo (14), a programação musical começa ao meio-dia com Márcio Sartório, seguida por Bagaço da Laranja às 15h e pela vibrante Bateria Batuco Samba Show às 17h. Encerrando o festival, Aninha Barros se apresenta às 19h. As atividades acontecem das 12h às 21h, com entrada gratuita no Engenho Central.
Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba promove neste domingo (14) uma programação variada que inclui oficinas e vivências gratuitas para diferentes idades. Entre as atividades, está a oficina Criando seu duende em fuxico, das 12h às 16h, na Estação da Paulista, onde participantes aprendem a montar um duende artesanal usando feltro, enchimento e técnicas simples de costura e colagem. No mesmo dia, das 13h às 17h, acontece a oficina Caligrafia Árabe, no Espaço de Tecnologias e Artes, com introdução ao alfabeto e à história dessa forma de escrita; a atividade é gratuita, indicada para maiores de 16 anos e exige inscrição prévia.
A programação também inclui a vivência Jogo da Memória, das 14h às 16h, na Sala do Curumim, destinada a crianças a partir de 7 anos. A atividade estimula concentração e raciocínio por meio do clássico jogo de cartas e conta com distribuição de senhas 30 minutos antes do início. Todas as ações são gratuitas e fazem parte da agenda cultural do Sesc para dezembro.