No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste domingo (14), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) encerra a temporada com um concerto especial no domingo (14), às 16h, no Salão Nobre da FUMEP. A apresentação gratuita traz ao palco a obra-prima de Antonio Vivaldi, “As Quatro Estações”, sob regência de Fhelipe Serafim e participação do violinista Carlos Medeiros como solista convidado. O público poderá vivenciar ao vivo os movimentos que representam a primavera, o verão, o outono e o inverno, em uma das composições mais icônicas do período barroco.

Antes da obra principal, a OCP abre o programa com a Passacaglia da suíte em Sol menor de G. F. Handel, em arranjo de Ernst Mahle. Composta por 15 músicos, a orquestra reúne integrantes com alta experiência técnica e musical, integrando um projeto do Instituto APEC voltado ao aprimoramento artístico. O concerto celebra o encerramento do ano e reforça o compromisso da OCP com a formação musical e a valorização da cultura na cidade. Entrada livre e sem necessidade de retirada prévia de ingressos.

Apresentação Máfia do Jazz