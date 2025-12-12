Sob a regência do maestro Fhelipe Serafim, a OCP recebe o violinista Carlos Medeiros como solista convidado. Juntos, eles conduzirão a plateia por uma viagem musical que retrata, de forma vívida, o canto dos pássaros, tempestades, o calor do verão e o frio do inverno — elementos que fazem de As Quatro Estações uma obra universal e atemporal.

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) fecha sua terceira temporada com um concerto especial dedicado a As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi. A apresentação gratuita acontece neste domingo (14), às 16h, no Salão Nobre da FUMEP, e promete emocionar o público com uma das obras mais conhecidas e celebradas do repertório barroco.

O concerto será aberto pela Passacaglia da Suíte em Sol menor, de Handel, em arranjo para orquestra de cordas do maestro Ernst Mahle, estabelecendo um diálogo entre o repertório europeu e a tradição musical de Piracicaba.

Maestro destaca crescimento da orquestra

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, o maestro Fhelipe Serafim ressaltou o momento especial que a apresentação representa para o grupo. “Esse concerto é um marco pra orquestra. É o encerramento da nossa terceira temporada e todos os concertos desse ano vieram comprovar o avanço técnico e musical do grupo.”

Ele também celebrou o reencontro com o solista Carlos Medeiros, amigo e colega da época em que ambos integravam a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. “A parceria com o solista Carlos Medeiros foi muito feliz. Tocamos juntos anos atrás. Poder reencontrar-nos para fazer uma peça como As Quatro Estações é muito gratificante.”