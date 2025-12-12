Formada por Deivid Marcelino (percussão), Washington Barros (trompete), Igor Riberti (sax tenor), Alexssandro Rodrigues (tuba) e William Barros (trombone), a Máfia do Jazz consolida-se como um dos grupos instrumentais mais atuantes do interior paulista, valorizando o gênero em diálogo com diferentes tradições culturais contemporâneas.

A banda piracicabana Máfia do Jazz terá presença ampliada nas celebrações de Natal deste ano, incluindo duas apresentações em Piracicaba que integram um extenso circuito pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Com formações que variam entre quarteto e sexteto, o grupo leva às ruas, praças e pontos turísticos um repertório instrumental que mistura standards do jazz, arranjos autorais, temas populares e músicas natalinas.

Em Piracicaba, a banda se apresenta neste domingo (14), às 12h, no Calçadão da Rua do Porto, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade durante o período natalino. Já no dia 22 de dezembro, às 19h, o sexteto integra o Natal Encantado no Engenho Central, ampliando sua participação nas festividades locais organizadas pela prefeitura.

A circulação do grupo acompanha uma tendência nacional de fortalecimento das programações culturais de rua durante o Natal. Segundo organizadores e gestores municipais, apresentações musicais ao vivo contribuem para ampliar o fluxo de visitantes, fortalecer o comércio e criar experiências mais qualificadas para moradores e turistas.

Com agenda que também inclui Piracaia, Monte Mor, Botucatu, Águas de Lindóia, Espírito Santo do Pinhal, São Roque e Monte Sião (MG), a Máfia do Jazz aposta em repertório versátil para alcançar novos públicos. Para Deivid Marcelino, percussionista e produtor artístico da banda, a proposta vai além do entretenimento.

“Acreditamos na música como ferramenta de conexão. Estar presente nos festejos natalinos dessas cidades é uma forma de levar arte de qualidade para todos, transformar o clima das ruas e valorizar a cultura regional. Cada apresentação é um encontro afetivo entre a banda e a comunidade”, destacou.