No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste sábado (13), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Encantos de Natal
A programação natalina Encantos de Natal, organizada pela Prefeitura de Piracicaba, segue neste fim de semana com apresentações gratuitas no Engenho Central. No sábado (13), o público poderá curtir, a partir das 19h, a banda itinerante DioJazz, seguida do show de Juca Ferreira e Banda às 20h30. Além das atrações musicais, quem visitar o local poderá conferir a decoração iluminada, que inclui túnel de luzes, flocos de neve, letreiro “Pira ?” e um balão decorativo, criando um ambiente especial para famílias aproveitarem o clima natalino.
Feira de Adoção
O Shopping Piracicaba promove neste sábado (13), um dia especial para animais adotados e para quem busca adotar. A partir das 14h, a Feira de Adoção abre para apresentar cães e gatos resgatados em busca de um novo lar. Às 15h, começa o Encontro dos Adotados 2025, momento de celebração para tutores que já adotaram animais ao longo do ano, marcado por histórias emocionantes de transformação. O programa segue até 18h, em espaço gratuito, reforçando o compromisso do shopping com o bem-estar animal e a adoção responsável.
Além das adoções e do encontro, o público terá orientação positiva com adestradores do Caminho Positivo, das 15h às 17h, com dicas práticas sobre vínculo, comunicação sem punição, soluções para comportamentos indesejados e enriquecimento ambiental. Haverá ainda degustação e brindes de parceiros como PET CAMP e Purina, além de campanha de arrecadação de ração para a SPPA.
MovimentAr - Artesanato na Paulista
O Especial de Natal do MovimentAr – Artesanato na Paulista acontece neste fim de semana, 13 e 14 de dezembro, na Estação da Paulista, reunindo 72 expositores de artesanato, gastronomia, música e agroecologia. A feira, organizada pela Prefeitura de Piracicaba com apoio do Sesc e coletivos do projeto QFÉE?, reforça a valorização da produção local, da economia solidária e do trabalho manual, oferecendo ao público um espaço de encontro, criatividade e diversidade. A entrada é gratuita e o evento ocorre das 10h às 17h.
A programação de sábado, dia 13, inclui apresentação musical da banda Souela às 13h e a oficina gratuita de Customização de Ecobags, realizada ao longo do dia, com formação de turmas contínuas. Food trucks do Mister Churros e da Pastelaria.Com também estarão no local, complementando a experiência com opções gastronômicas.
Show de Juca Ferreira
O cantor e compositor piracicabano Juca Ferreira apresenta o show Bambas do Samba no Sesi Piracicaba neste sábado (13), às 17h, com entrada gratuita mediante reserva pela plataforma Meu Sesi. O espetáculo traz alto astral, samba no pé e um repertório que mistura músicas autorais e clássicos de grandes nomes do samba e da MPB. A classificação é livre.
Com mais de 20 anos de carreira, Juca Ferreira é também percussionista e locutor, apadrinhado por Monarco da Portela. No show, ele interpreta composições próprias como Candeeiro, além de homenagens a artistas como Dona Ivone Lara, Geraldo Filme, Adoniran Barbosa e Fundo de Quintal. O músico já lançou CD, gravou singles inspirados em Piracicaba e foi finalista do 1º São Paulo Expo Samba.
Natal é Aqui – São Pedro
A Estância Turística de São Pedro abriu sua programação de Natal na sexta-feira (28/11), no Parque Maria Angélica, com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel. A agenda reuniu mais de 10 atrações gratuitas e, pela primeira vez, contou com a participação de mais de 500 moradores em diversas apresentações culturais. Entre os destaques estiveram o presépio realista criado pela artista Madalena Marques, o cortejo natalino, a Parada de Natal Especial com a Kidi + e as mini paradas nos bairros São Dimas e Theodoro Souza Barros.
A programação segue até o dia 27 de dezembro, incluindo apresentações da Escola de Música São Pedro, do Coral Municipal, da Orquestra de Viola e da Orquestra Pé de Moleque, além de espetáculo teatral e shows com Ana Sca e com a banda Aria Retrô, responsável pelo encerramento. Neste sábado (13), a programação é: 18h30 – Mini Parada de Natal com a Kidi + no Bairro Theodoro Souza Barros / 20h – Orquestra de Viola / Local: Praça Gustavo Teixeira
Festival das Tradições
O Engenho Central recebe, de sexta (12) a domingo (14), o Festival das Tradições Brasileiras, evento gratuito que celebra a diversidade cultural do país. Realizado pelo CTN de Piracicaba, com apoio da Prefeitura, o festival reúne atrações musicais, feira de artesanato, expressões culturais regionais e uma ampla praça gastronômica com mais de 40 opções de pratos típicos — como acarajé, feijoada, culinária mineira, churrasco gaúcho e sabores amazônicos. A estrutura também inclui área infantil com brinquedos infláveis e monitores, tornando o evento uma opção para toda a família.
A programação de sábado (13) destaca a música popular brasileira com três apresentações: Tássia Guarnieri às 16h, Ph Santin às 18h30 e a dupla Kleber e Danilo às 21h. Ao longo do dia, o público pode circular entre shows, feira de artesanato e gastronomia, vivenciando tradições de diferentes regiões do país. O festival funciona das 15h às 23h no sábado, com entrada gratuita.
Abertura Exposição Terra
A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra abre neste sábado (13) a exposição “Terra terreno território”, da fotógrafa e artista visual Dani Sandrini, que permanece em cartaz até 22 de março de 2026 com visitação gratuita. A mostra apresenta 34 obras que abordam a diversidade indígena e contam com recursos inclusivos, como piso tátil, audioguia, obras táteis, audiodescrição e um vídeo de 19 minutos com depoimentos de indígenas e da própria artista, com legenda e Libras. As imagens foram captadas em 2019 em aldeias da cidade de São Paulo, predominantemente Guarani, e também em contextos urbanos onde vivem indígenas de mais de 50 etnias.
Festival do Forró
O Teatro São José sedia neste sábado (13), a partir das 18h, o 3º Festival de Forró, evento gratuito promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. A programação inclui shows de Evinha do Forró, DJ Paulinho Vinil, Zé Duarte, Trio Belo Xote e Duani do Forróçacana, com apresentação de Rogério Farias. Além da música, o público poderá aproveitar venda de comidas e bebidas, além de brincadeiras com distribuição de brindes.
O festival celebra o Dia Nacional do Forró, também comemorado em 13 de dezembro, data de nascimento de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, figura essencial para a música popular brasileira. O evento homenageia o legado do compositor pernambucano e destaca a importância do forró na cultura nacional.
Coral Luau
O Museu Prudente de Moraes recebe neste sábado (13), às 18h, uma apresentação gratuita do coral Luau, aberta ao público. O repertório reúne músicas natalinas e outras canções populares, incluindo Te Desejo Vida, Trenzinho Caipira, Tudo que se Quer, Pinga com Limão, Dueto Buffo de Due Gati, A Ti Meu Deus, Natal Todo Dia e Obrigado, Senhor.
Com regência de Malu Canto, o grupo vocal busca promover união, musicalidade e expressão cênica entre seus integrantes, oferecendo apresentações marcadas por simplicidade, emoção e sentimento coletivo. O evento ocorre no Museu Prudente de Moraes, que possui acessibilidade para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados.
Programação Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto realiza, neste sábado (13), uma programação gratuita que une literatura, cinema e artes visuais. Às 14h, acontece o lançamento de “A Borda de Arcoverde”, primeiro livro do escritor pernambucano Julio Domingues Alves, que reúne 10 contos inspirados no mito da terra plana e ambientados no sertão nordestino. A obra mistura realismo mágico, ficção e crítica social, e o evento contará também com a apresentação das dez ilustrações originais criadas por artistas convidados, além de venda de livros.
À noite, às 19h, a programação de sábado segue com a exibição do filme “Um Lobo entre os Cisnes”, dentro do projeto Cineteca e Pontos MIS. O drama biográfico (16 anos) narra a trajetória do bailarino Thiago Soares, do subúrbio carioca ao posto de primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. Ambas as atividades acontecem na Biblioteca Municipal, na rua Saldanha Marinho, 333.
Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba promove neste sábado (13) duas atividades gratuitas e abertas ao público. Das 16h às 20h, o Sarau Mobiliza – Festa Cultural da Periferia (Zona Norte) ocupa o Centro Comunitário Gilda com um palco aberto que valoriza a produção artística periférica. O encontro estimula a participação de coletivos, movimentos e projetos locais, reforçando vínculos entre território, memória, ancestralidade e as diversas expressões culturais da cidade.
No mesmo dia, às 16h, a Cia LaMala apresenta o espetáculo “Charivari Circo”, um número itinerante em que dois artistas viajam com sua carroça que se transforma em um pequeno grande circo. A dupla realiza habilidades circenses, entradas de palhaço e cria encontros poéticos com o público, celebrando o ciclo contínuo da vida do artista viajante. A apresentação acontece em uma praça, com classificação livre e entrada gratuita.
Lançamento de livro
A escritora Vivian Guilherme lança neste sábado (13) o romance “Em seus olhos” no Sebo Mandorla, em Rio Claro (R. 11 A, 675, Vila Nova), das 13h às 18h. Inspirado na canção “All I Wanna Do Is Make Love to You”, da banda Heart, o livro nasce de uma coincidência musical que acompanhou a autora por anos até virar narrativa. Publicado pela Editora Grou, o título também estará disponível em todas as plataformas digitais e bibliotecas online.
O romance acompanha o encontro entre Ana e Tom, que se aproximam após buscarem abrigo durante uma enchente. A partir desse acaso, a obra explora luto, perdas, renascimento e conexões humanas inesperadas. Com 192 páginas e preço de R$ 45,00, o livro tem capa assinada por Avner Bonifácio e preparação de texto da psicóloga Michele Marino dos Santos. A obra pode ser adquirida no lançamento, online ou diretamente com a autora pelas redes sociais.