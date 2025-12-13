No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste sábado (13), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A programação natalina Encantos de Natal, organizada pela Prefeitura de Piracicaba, segue neste fim de semana com apresentações gratuitas no Engenho Central. No sábado (13), o público poderá curtir, a partir das 19h, a banda itinerante DioJazz, seguida do show de Juca Ferreira e Banda às 20h30. Além das atrações musicais, quem visitar o local poderá conferir a decoração iluminada, que inclui túnel de luzes, flocos de neve, letreiro “Pira ?” e um balão decorativo, criando um ambiente especial para famílias aproveitarem o clima natalino.

Feira de Adoção

O Shopping Piracicaba promove neste sábado (13), um dia especial para animais adotados e para quem busca adotar. A partir das 14h, a Feira de Adoção abre para apresentar cães e gatos resgatados em busca de um novo lar. Às 15h, começa o Encontro dos Adotados 2025, momento de celebração para tutores que já adotaram animais ao longo do ano, marcado por histórias emocionantes de transformação. O programa segue até 18h, em espaço gratuito, reforçando o compromisso do shopping com o bem-estar animal e a adoção responsável.