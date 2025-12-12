Com a chegada de dezembro, a beleza entra oficialmente no clima das celebrações — e, entre os detalhes que mais chamam atenção, as unhas decoradas de Natal se tornam protagonistas. O que antes se resumia ao clássico verde e vermelho agora se transforma em um verdadeiro terreno criativo para nail artists, que têm renovado a estética festiva com propostas mais sofisticadas e versáteis.

O aumento da popularidade dessas nail arts está ligado à vontade de incorporar elementos natalinos de um jeito atual e fashion. Profissionais ao redor do mundo vêm investindo em acabamentos metalizados, combinações cromáticas ousadas, texturas marcantes e aplicações pontuais que elevam o look sem exageros. A ideia é unir o espírito da data a um visual moderno, que pode — e deve — continuar funcionando depois das festas.