Entre as opções mais comentadas, o amarelo vibrante surge como um dos favoritos das consumidoras. O Amarelo Radiante, da Colorama, reforça a estética luminosa do verão e funciona como um destaque imediato para quem gosta de pedicures marcantes e solares. Outra tonalidade que conquistou espaço é o lilás metalizado, que adiciona elegância instantânea às unhas. O Seda Lilás, da linha Diamond Gel da Risqué, entrega acabamento glamouroso e se tornou aposta certeira para quem deseja sofisticação sem exageros.

As pedicures ganharam um protagonismo renovado neste verão de 2026. Com a chegada das sandálias abertas e dos dias mais quentes, cresce a busca por cores que valorizem os pés e acompanhem o clima leve da estação. As tendências equilibram delicadeza e ousadia, indo dos nudes sofisticados aos cítricos intensos que ressaltam o bronzeado.

Os tons naturais e perolados também seguem fortes. O Perolado Polar, da Impala, apresenta um nude com leve fundo rosado, perfeito para quem busca discrição sem abrir mão de um toque especial. Esse tipo de nuance combina com qualquer tom de pele e nunca sai de moda. Para quem prefere algo mais vibrante, o verde-água aparece como alternativa refrescante. O Mar de Possibilidades, da Risqué, destaca-se pelo brilho intenso, fórmula hipoalergênica e pela versatilidade: funciona tanto em looks minimalistas quanto em propostas mais coloridas.

Os clássicos românticos continuam presentes, e o rosa luminoso ganha nova vida nas pedicures. O Rosé, da Dailus, oferece cobertura alta e acabamento cremoso brilhante que ilumina os pés, com ou sem bronzeado. Fechando as apostas da temporada, o pêssego translúcido vem conquistando quem ama um efeito leve e moderno. O Toque de Pêssego, da Hits, cria camadas suaves e peroladas, entregando um visual fresco e atual.

Independentemente do estilo — discreto, ousado ou cintilante —, as cores do momento reforçam que as pedicures são destaque absoluto no verão 2025. A estação convida a experimentar, combinar e exibir unhas impecáveis em versões que vão do delicado ao vibrante.