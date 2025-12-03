Depois de retirar o alongamento em gel, muitas pessoas se deparam com unhas mais frágeis, finas ou descamando. Embora seja um efeito comum, ele não precisa se tornar permanente — com uma rotina de cuidados simples, é possível restaurar a força e a aparência saudável das unhas em pouco tempo.
Especialistas explicam que boa parte dos danos aparece por erros no processo de aplicação ou remoção do gel. Lixamento exagerado, retirada inadequada do produto e falta de intervalo entre uma manutenção e outra são os motivos mais frequentes. Quando as unhas não têm tempo para respirar, a queratina — responsável pela resistência — se perde com mais facilidade.
O que agrava a fragilidade das unhas
Alguns hábitos podem atrasar o processo de recuperação e até piorar o quadro. Entre os comportamentos que devem ser evitados estão:
- puxar o gel com as mãos,
- manter unhas longas enquanto estão fracas,
- usar acetona com frequência,
- fazer novo alongamento antes da recuperação completa,
- lixar a superfície com força ou frequência excessiva.
Passo a passo para recuperar as unhas naturais
A boa notícia é que, com constância, o fortalecimento acontece. Veja as práticas recomendadas por profissionais da área:
Mantenha as unhas curtas no início
Nos primeiros dias, o ideal é aparar e lixar delicadamente com uma lixa fina. Isso reduz o risco de quebras e evita que danos pequenos se tornem maiores.
Hidrate cutículas e pontas diariamente
Óleos nutritivos são aliados importantes: eles repõem lipídios, estimulam o crescimento e evitam descamações. A aplicação pode ser feita duas ou três vezes ao dia.
Utilize uma base fortalecedora com ativos potentes
Produtos à base de biotina, vitamina E ou queratina ajudam a reconstruir a estrutura da unha. A recomendação é usar de duas a três vezes por semana.
Dê uma pausa nos esmaltes
Deixar as unhas “descansarem” acelera a recuperação, já que diminui o ressecamento e o aparecimento de rachaduras.
Sele as bordas das unhas
Aplicar óleo nas pontinhas todos os dias cria uma barreira protetora, reduzindo quebras e descamações.
Quanto tempo leva para recuperar?
Os resultados começam a aparecer a partir de quatro semanas, mas a regeneração completa pode levar de um a dois meses, dependendo do grau de desgaste e da rotina de cuidados.
Com paciência e atenção às necessidades da unha natural, é possível voltar a usar alongamento futuramente — mas sempre dando intervalos e buscando profissionais de confiança.