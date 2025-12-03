Depois de retirar o alongamento em gel, muitas pessoas se deparam com unhas mais frágeis, finas ou descamando. Embora seja um efeito comum, ele não precisa se tornar permanente — com uma rotina de cuidados simples, é possível restaurar a força e a aparência saudável das unhas em pouco tempo.

Especialistas explicam que boa parte dos danos aparece por erros no processo de aplicação ou remoção do gel. Lixamento exagerado, retirada inadequada do produto e falta de intervalo entre uma manutenção e outra são os motivos mais frequentes. Quando as unhas não têm tempo para respirar, a queratina — responsável pela resistência — se perde com mais facilidade.

O que agrava a fragilidade das unhas