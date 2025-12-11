Considerada uma das composições mais emblemáticas do período barroco, “As Quatro Estações” é formada por quatro concertos que descrevem, de forma imagética, as transformações da natureza ao longo do ano. Os cantos de pássaros que anunciam a primavera, as tempestades de verão, as danças da colheita no outono e o frio intenso do inverno são traduzidos por Vivaldi em linhas melódicas cheias de energia, contrastes e virtuosismo técnico. A presença de Medeiros promete dar vida às nuances da obra, valorizando sua expressividade e intensidade narrativa.

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) encerra a temporada de 2025 com uma apresentação especial e gratuita neste domingo (14), às 16h, no Salão Nobre da FUMEP. O concerto traz ao público uma das obras mais conhecidas da história da música erudita: “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi, executada sob a regência do maestro Fhelipe Serafim e com participação do violinista Carlos Medeiros como solista convidado.

Antes da atração principal, a orquestra apresenta a Passacaglia da Suíte em Sol menor, de G. F. Handel, em arranjo de Ernst Mahle. A escolha cria um elo entre o barroco europeu e a tradição musical cultivada em Piracicaba, onde Mahle teve papel central na formação de gerações de músicos.

Composta por 15 instrumentistas, a OCP é resultado do amadurecimento da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) e integra os projetos do Instituto APEC. A orquestra tem como foco o aperfeiçoamento técnico e artístico de seus integrantes, oferecendo experiências de palco, preparação de repertório e oportunidades para solistas. Seu repertório abrange obras clássicas, românticas e brasileiras, priorizando composições escritas originalmente para orquestra de cordas.

O concerto deste domingo é uma oportunidade para que o público vivencie de perto uma das obras mais apreciadas do repertório universal, em uma apresentação que celebra o encerramento do ano e reforça o compromisso da OCP com a formação musical e a democratização do acesso à cultura. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada prévia de ingressos — basta chegar ao local.

