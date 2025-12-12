Moradores do bairro Piracicamirim relataram ao Jornal de Piracicaba que a praça localizada em frente ao Cemitério da Saudade está sem manutenção há semanas. Segundo os relatos, o espaço público apresenta mato alto, bancos quebrados e iluminação comprometida devido a postes com lâmpadas queimadas.

Frequentadores afirmam que a falta de cuidados tem reduzido a circulação de moradores no local, especialmente no período da noite, quando a ausência de iluminação torna a área menos segura para quem utiliza a praça para caminhada ou passagem. Alguns comerciantes próximos também comentaram que a situação tem afetado o movimento, já que muitos evitam transitar pela região.