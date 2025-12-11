Moradores do Jardim Noiva da Colina, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar condições do córrego do Piracicamirim, localizado em frente ao Clube Cristóvão, e da passarela próxima ao campo do “Cesão Soccer”. De acordo com os relatos, as estruturas apresentam danos que podem provocar quedas e dificultar a circulação de pedestres.
Os moradores afirmam que utilizam o trecho diariamente para deslocamentos entre bairros e que o fluxo de pessoas inclui estudantes, trabalhadores e praticantes de atividades físicas. Eles também destacam que já observaram situações em que usuários evitam a travessia por receio de acidentes.
A reportagem do JP esteve no local e constatou alguns dos problemas mencionados. Em uma das passarelas, o piso de madeira apresenta partes quebradas e pontos sem sustentação adequada, o que representa risco de rompimento. Nas proximidades do córrego, moradores relatam acúmulo de resíduos e presença de vegetação que dificulta a visualização da estrutura.
Segundo os moradores, pedidos de manutenção foram encaminhados ao poder público em diferentes ocasiões, mas até o momento não houve atualização sobre intervenções. Eles solicitam vistoria técnica e ações que garantam a segurança de quem passa pelo local.
Resposta da Prefeitura
Em nota para o Jornal de Piracicaba, a prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que uma equipe irá na quinta-feira, (12) ao local para averiguação e, assim, programar os serviços necessários".