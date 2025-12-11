Moradores do Jardim Noiva da Colina, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar condições do córrego do Piracicamirim, localizado em frente ao Clube Cristóvão, e da passarela próxima ao campo do “Cesão Soccer”. De acordo com os relatos, as estruturas apresentam danos que podem provocar quedas e dificultar a circulação de pedestres.

Os moradores afirmam que utilizam o trecho diariamente para deslocamentos entre bairros e que o fluxo de pessoas inclui estudantes, trabalhadores e praticantes de atividades físicas. Eles também destacam que já observaram situações em que usuários evitam a travessia por receio de acidentes.