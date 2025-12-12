Durante a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (12), para discutir a proposta de alteração do Código Tributário do Município (PLC 22/2025), uma intensa discussão ocorreu entre vereadores e o público presente.

Saiba Mais:

O vereador Laércio Trevisan Jr (PL), que é oposição ao prefeito Helinho Zanatta (PSD), teve um desentendimento com um morador da cidade, identificado como Jorge Ribeiro, que estava defendendo a proposta do novo código tributário. Ribeiro foi interrompido por Trevisan, que o acusou de ser "pau mandado" da administração municipal. A troca de palavras foi marcada por um tom acalorado, e a situação gerou reações entre os presentes na sessão.