Durante a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (12), para discutir a proposta de alteração do Código Tributário do Município (PLC 22/2025), uma intensa discussão ocorreu entre vereadores e o público presente.
O vereador Laércio Trevisan Jr (PL), que é oposição ao prefeito Helinho Zanatta (PSD), teve um desentendimento com um morador da cidade, identificado como Jorge Ribeiro, que estava defendendo a proposta do novo código tributário. Ribeiro foi interrompido por Trevisan, que o acusou de ser "pau mandado" da administração municipal. A troca de palavras foi marcada por um tom acalorado, e a situação gerou reações entre os presentes na sessão.
O debate, que envolvia diferentes pontos de vista sobre as mudanças propostas no Código Tributário, evidenciou a polarização política na cidade, especialmente em relação à gestão do atual prefeito. A audiência pública teve como objetivo ouvir a opinião da população sobre as mudanças fiscais que impactam diretamente os contribuintes do município.
A discussão gerou repercussão nas redes sociais e nas rodas de conversa dos moradores, que aguardam novos desdobramentos sobre o projeto de lei que ainda precisa passar por votação na Câmara Municipal.