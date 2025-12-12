No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta sexta-feira (12), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Encantos de Natal
A abertura oficial da programação natalina de Piracicaba acontece nesta sexta-feira (12), às 19h30, com o acendimento das luzes da passarela Pênsil e de elementos decorativos instalados no Engenho Central, como túnel de luzes, flocos de neve iluminados e o letreiro “Pira” com coração. A ação marca o início do projeto Encantos de Natal, promovido pela Prefeitura, com participação gratuita.
Após o acendimento, o público assiste ao espetáculo musical A Estação de Natal, apresentado por 17 personagens, banda ao vivo e efeitos que simulam neve. A história se passa em uma estação de trem e conta com renas roqueiras, biscoitos dançarinos, flocos de neve, palhaços e soldadinhos de chumbo, culminando com a chegada do Papai Noel, que convida o público a seguir por um circuito natalino dentro do Engenho.
Lazzo Matumbi canta Luiz Melodia
Lazzo Matumbi, ex-vocalista do Ilê Aiyê, se apresenta no Sesc Piracicaba na sexta-feira (12), às 20h, com um show dedicado à obra de Luiz Melodia. O repertório reúne clássicos como “Juventude Transviada”, “Pérola Negra”, “Negro Gato”, “Magrelinha” e “Estácio Hollyday Estácio”, em novos arranjos com formação completa de sopros, bateria, guitarra, baixo, teclados e backing vocals. O espetáculo foi criado especialmente para a 29ª edição do Prêmio da Música Brasileira.
Além das músicas de Melodia, Lazzo também interpreta sucessos de sua própria carreira, como “Do jeito que seu nêgo gosta” e “Alegria da cidade”, trazendo ao público a força de sua voz e sua ligação com a música negra brasileira. Os ingressos custam R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), e estão disponíveis no site do Sesc Piracicaba.
Natal é Aqui – São Pedro
A Estância Turística de São Pedro abriu sua programação de Natal na sexta-feira (28/11), no Parque Maria Angélica, com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel. A agenda reuniu mais de 10 atrações gratuitas e, pela primeira vez, contou com a participação de mais de 500 moradores em diversas apresentações culturais.
A programação segue até o dia 27 de dezembro, incluindo apresentações da Escola de Música São Pedro, do Coral Municipal, da Orquestra de Viola e da Orquestra Pé de Moleque, além de espetáculo teatral e shows com Ana Sca e com a banda Aria Retrô, responsável pelo encerramento. Nesta sexta-feira (12), a programação é: 18h30 – Mini Parada de Natal com a Kidi + - Bairro São Dimas / 20h – Apresentação Emoções em Movimento / Show com Ana Sca / Local: Praça Gustavo Teixeira.
Festival das Tradições
O Engenho Central inicia nesta sexta-feira (12) o Festival das Tradições Brasileiras de Piracicaba, um evento gratuito promovido pelo CTN com apoio da Prefeitura. A iniciativa valoriza a diversidade cultural do país, reunindo manifestações regionais, feira de artesanato, espaço infantil e uma ampla área gastronômica com mais de 40 pratos típicos de diferentes regiões do Brasil.
Na programação musical do dia 12, o público poderá acompanhar dois shows: às 19h, a apresentação de Patricia Ribeiro, seguida, às 21h, pela banda Garage Bomb. As atrações integram a abertura do festival, que funciona na sexta-feira das 18h às 23h, no Engenho Central.