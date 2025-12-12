No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta sexta-feira (12), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A abertura oficial da programação natalina de Piracicaba acontece nesta sexta-feira (12), às 19h30, com o acendimento das luzes da passarela Pênsil e de elementos decorativos instalados no Engenho Central, como túnel de luzes, flocos de neve iluminados e o letreiro “Pira” com coração. A ação marca o início do projeto Encantos de Natal, promovido pela Prefeitura, com participação gratuita.

Após o acendimento, o público assiste ao espetáculo musical A Estação de Natal, apresentado por 17 personagens, banda ao vivo e efeitos que simulam neve. A história se passa em uma estação de trem e conta com renas roqueiras, biscoitos dançarinos, flocos de neve, palhaços e soldadinhos de chumbo, culminando com a chegada do Papai Noel, que convida o público a seguir por um circuito natalino dentro do Engenho.

Lazzo Matumbi canta Luiz Melodia