Os aplicativos do Bradesco e do Next passaram a apresentar instabilidade na manhã desta sexta-feira (12), deixando usuários impedidos de acessar contas e realizar transações. As queixas ganharam força nas redes sociais, onde clientes relatam que não conseguem nem abrir os apps para operações básicas.
Segundo dados do Downdetector, o volume de notificações começou por volta das 6h e cresceu de forma acelerada até atingir o pico por volta das 9h. O interesse pelo problema também refletiu no Google Trends, que registrou aumento superior a 300% nas buscas pelos nomes das instituições.
Entre as reclamações mais comuns estão a impossibilidade de fazer login e a falha completa no envio de Pix, o que gerou preocupação entre usuários que dependem das plataformas para movimentações urgentes.
Em resposta a seguidores no X (antigo Twitter), o Next afirmou que o time técnico está trabalhando para normalizar os acessos e orientou os clientes a tentarem novamente mais tarde. O Bradesco reforçou o mesmo posicionamento e também recomendou aguardar a estabilização do sistema.
Procurado pela imprensa, o banco confirmou que tanto o aplicativo de Pessoa Física quanto o de Pessoa Jurídica enfrentam momentos de intermitência. A instituição atribui o problema a uma falha em seu ambiente interno de infraestrutura e afirma que as equipes estão empenhadas em restabelecer todos os serviços “no menor prazo possível”.
A situação lembra a instabilidade registrada em 28 de novembro, data marcada pelo pagamento do 13º salário e pela Black Friday — período em que o fluxo de operações foi intensificado.