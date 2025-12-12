13 de dezembro de 2025
PROBLEMAS

App do Bradesco tem instabilidade hoje (12) e gera reclamações

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem gerada por IA
Milhares de clientes alegaram problemas ao uso do app
Milhares de clientes alegaram problemas ao uso do appApp

Instabilidade no aplicativo do Bradesco afetou clientes na manhã desta sexta-feira (12), impedindo o acesso a serviços como pagamentos e consultas de conta pelo celular.

De acordo com o site Downdetector, que reúne relatos de falhas em serviços on-line, as queixas começaram a crescer no início do dia e atingiram um pico de 2.256 registros às 8h38. Às 9h08, o número havia recuado para 1.992 reclamações.

Ao tentar acessar o app, usuários encontravam a mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora. Já estamos trabalhando para resolver. Por favor, tente mais tarde”. Em postagens nas redes sociais, clientes relataram dificuldades para pagar corridas de aplicativos de transporte e abastecimento de veículos, entre outras operações.

Em nota ao UOL, o Bradesco reconheceu o problema: “Os apps PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica) do Bradesco apresentam momentos de intermitência. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível”, informou o banco.

