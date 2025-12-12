Instabilidade no aplicativo do Bradesco afetou clientes na manhã desta sexta-feira (12), impedindo o acesso a serviços como pagamentos e consultas de conta pelo celular.

De acordo com o site Downdetector, que reúne relatos de falhas em serviços on-line, as queixas começaram a crescer no início do dia e atingiram um pico de 2.256 registros às 8h38. Às 9h08, o número havia recuado para 1.992 reclamações.