Instabilidade no aplicativo do Bradesco afetou clientes na manhã desta sexta-feira (12), impedindo o acesso a serviços como pagamentos e consultas de conta pelo celular.
De acordo com o site Downdetector, que reúne relatos de falhas em serviços on-line, as queixas começaram a crescer no início do dia e atingiram um pico de 2.256 registros às 8h38. Às 9h08, o número havia recuado para 1.992 reclamações.
Ao tentar acessar o app, usuários encontravam a mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora. Já estamos trabalhando para resolver. Por favor, tente mais tarde”. Em postagens nas redes sociais, clientes relataram dificuldades para pagar corridas de aplicativos de transporte e abastecimento de veículos, entre outras operações.
Em nota ao UOL, o Bradesco reconheceu o problema: “Os apps PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica) do Bradesco apresentam momentos de intermitência. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível”, informou o banco.