Apesar do entusiasmo do mercado, a negociação está longe do fim. Reguladores dos Estados Unidos e da Europa já sinalizam preocupação com o impacto de uma possível fusão sobre a concorrência. Legisladores americanos, inclusive de partidos opostos, criticam a proposta da Netflix, afirmando que o acordo poderia reduzir opções e encarecer serviços.

A disputa pela Warner Bros. Discovery transformou-se no novo épico corporativo de Hollywood. Netflix e Paramount medem forças por um dos catálogos mais valiosos do entretenimento mundial — e o resultado pode redefinir o futuro do streaming, dos preços de assinatura e até do próprio cinema.

Outro elemento embaralha ainda mais a equação: a postura do presidente Donald Trump. Intervenções recentes do governo em fusões de mídia levantam dúvidas sobre como a Casa Branca irá se posicionar. Trump já demonstrou desconforto com a dimensão que a Netflix alcançaria e exigiu que a CNN — que não está no pacote — seja vendida em qualquer rearranjo, o que adiciona imprevisibilidade ao processo.

Paramount busca reviravolta com oferta agressiva

Enquanto a Warner prepara o desmembramento de divisões como CNN, Discovery e Eurosport, a Paramount Skydance tenta avançar com uma oferta hostil. A investida, que ignora a administração da empresa-alvo e busca convencer diretamente os acionistas, se apresenta como uma alternativa menos concentrada. Analistas apontam que, se for adiante, exigirá uma análise rigorosa do impacto no mercado publicitário e nas redes esportivas e infantis.

A força crescente da Netflix sob escrutínio

A Netflix já domina o streaming global com mais de 300 milhões de assinantes, cifra que pode saltar ao incorporar parte dos 128 milhões de usuários da HBO Max. A gigante também se consolidou como maior produtora de conteúdo original da Califórnia.

Com a Warner, somaria um acervo centenário — de clássicos como Casablanca e O Exorcista a franquias bilionárias como Harry Potter, Looney Tunes, Friends, DC e sucessos recentes como Succession e Game of Thrones.