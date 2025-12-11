Em poucas cenas, o trailer revisita a destruição de Krypton e destaca a tentativa desesperada de salvar Kandor, a antiga cidade-capital, protegendo-a com um campo de força. As imagens também oficializam o retorno de Krypto, o supercão, que divide momentos de ação com a protagonista.

A nova adaptação de Supergirl finalmente ganhou seu primeiro trailer, liberado nesta quinta-feira (11), e a prévia já movimentou as redes sociais. O vídeo confirma que o longa seguirá uma estética de ficção científica mais densa, explorando a jornada da heroína longe da Terra — e ainda traz o aguardado primeiro vislumbre do mercenário Lobo, interpretado por Jason Momoa.

A história do filme tem como base a HQ Supergirl: A Mulher do Amanhã, escrita por Tom King e ilustrada pela brasileira Bilquis Evely. No cinema, o enredo mostra a personagem embarcando numa viagem espacial que mistura vingança, honra e caos — com pitadas de humor — ao lado da jovem Ruthye Marie Knoll, que busca o assassino de seu pai, Krem.

Milly Alcock, conhecida por viver a versão jovem de Rhaenyra em A Casa do Dragão, assume o papel principal. Ela contracena com Eve Ridley (O Problema dos 3 Corpos), que interpreta Ruthye, e Matthias Schoenaerts (The Old Guard), responsável por dar vida ao temido Krem. O elenco também conta com David Krumholtz e Emily Beecham como Zor-El e Alura In-Ze, pais de Kara.

A direção é de Craig Gillespie, de Cruella. O roteiro é assinado por Ana Nogueira, que já trabalhava em um projeto anterior envolvendo a heroína. Jason Momoa, que por anos viveu o Aquaman no antigo universo da DC, estreia uma nova fase ao encarnar Lobo, desta vez completamente desvinculado do herói dos mares.