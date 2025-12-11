13 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BORA PRO CINEMA!

“Orgulho e Preconceito” e “O Iluminado” retornam ao cinema; VEJA

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

PERFEITOS DESCONHECIDOS

Carla e Gabriel decidem fazer um churrasco para receber seus amigos na nova casa. O que eles não imaginam é que este encontro, inicialmente despretensioso, se tornará um hilário e desconcertante exercício de autoconhecimento.

NATAL SANGRENTO

Traumatizado pelo assassinato brutal dos seus pais na véspera do Natal, Billy cresceu e se tornou um adulto determinado a executar sua vingança como um Papai Noel serial killer. Nada, nem ninguém poderia impedir seus planos - ao menos, era o que ele achava. Tudo muda quando ele conhece uma jovem capaz de fazê-lo confrontar seu passado e questionar suas próprias escolhas.

ORGULHO E PRECONCEITO (Relançamento)

Elizabeth Bennet vive com sua mãe, pai e irmãs no campo, na Inglaterra. Por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar. Quando Elizabeth é apresentada ao belo e rico Darcy, faíscas voam. Embora haja uma química óbvia entre os dois, a natureza excessivamente reservada de Darcy ameaça a relação.

O ILUMINADO (Relançamento)

Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.

TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS

Penélope e Luiza sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece.

JESUS – A LUZ DO MUNDO

Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contado através dos olhos do discípulo João, esta comovente animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.

SEGUEM EM CARTAZ

Zootopia 2; Five Nights At Freddy's 2; D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion; Wicked: Parte II; Truque de Mestre 3 – O 3º Ato; Eu E Meu Avô Nihonjin.

FILMES EM PRÉ-ESTREIA

Avatar: Fogo e Cinzas (estreia em 18/12); Harry Potter e o Cálice de Fogo (estreia em 13/12); Runseokjin_Ep.Tour The Movie (estreia em 27/12); A Empregada (estreia em 01/01).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários