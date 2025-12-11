Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
PERFEITOS DESCONHECIDOS
Carla e Gabriel decidem fazer um churrasco para receber seus amigos na nova casa. O que eles não imaginam é que este encontro, inicialmente despretensioso, se tornará um hilário e desconcertante exercício de autoconhecimento.
NATAL SANGRENTO
Traumatizado pelo assassinato brutal dos seus pais na véspera do Natal, Billy cresceu e se tornou um adulto determinado a executar sua vingança como um Papai Noel serial killer. Nada, nem ninguém poderia impedir seus planos - ao menos, era o que ele achava. Tudo muda quando ele conhece uma jovem capaz de fazê-lo confrontar seu passado e questionar suas próprias escolhas.
ORGULHO E PRECONCEITO (Relançamento)
Elizabeth Bennet vive com sua mãe, pai e irmãs no campo, na Inglaterra. Por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar. Quando Elizabeth é apresentada ao belo e rico Darcy, faíscas voam. Embora haja uma química óbvia entre os dois, a natureza excessivamente reservada de Darcy ameaça a relação.
O ILUMINADO (Relançamento)
Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.
TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS
Penélope e Luiza sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece.
JESUS – A LUZ DO MUNDO
Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contado através dos olhos do discípulo João, esta comovente animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.
SEGUEM EM CARTAZ
Zootopia 2; Five Nights At Freddy's 2; D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion; Wicked: Parte II; Truque de Mestre 3 – O 3º Ato; Eu E Meu Avô Nihonjin.
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
Avatar: Fogo e Cinzas (estreia em 18/12); Harry Potter e o Cálice de Fogo (estreia em 13/12); Runseokjin_Ep.Tour The Movie (estreia em 27/12); A Empregada (estreia em 01/01).