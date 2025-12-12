Os Correios confirmaram a intenção de realizar até 15 mil desligamentos entre 2026 e 2027 por meio de Programa de Demissão Voluntária (PDV). A medida faz parte do plano de reestruturação da empresa, que enfrenta desequilíbrio nas contas.

Documentos divulgados no fim de semana indicam que o cronograma prevê 10 mil saídas em 2026 e outras 5 mil no ano seguinte. O número representa aumento de 50% em relação ao planejamento inicial, que previa 10 mil desligamentos no total, segundo apuração da CNN.