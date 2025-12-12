Deputados se dividem em plenário

O deputado Fabiano da Luz (PT) criticou a aprovação e afirmou que o projeto será alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) por violar princípios constitucionais, invadir competência da União e representar retrocesso social. Ele afirmou que cotas não são privilégios, mas instrumentos para corrigir desigualdades históricas. "Não começamos do mesmo lugar e não temos as mesmas oportunidades. Não existe mérito onde não existem condições iguais de partida", disse.

A deputada Paulinha (Podemos) criticou a medida, ressaltando que a política de cotas, criada em 2012, é resultado de luta histórica. "Olhem à volta de vocês. Quantos homens e mulheres pretas estão nesse plenário? Se ignorarmos o acesso à universidade, eles nunca estarão aqui. Pretos só estão chegando às universidades porque a lei de cotas existe", afirmou.

Já Alex Brasil (PL), autor do projeto, defendeu que universidades estaduais estavam criando vagas para grupos diversos, como refugiados e ex-presidiários, e até para pessoas de fora de Santa Catarina. Segundo ele, o objetivo é beneficiar quem tem precariedade social e econômica, independentemente de raça ou identidade. "O catarinense estava sendo obrigado a pagar bolsa para quem não é do estado", disse.