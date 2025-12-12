O Ministério da Saúde informa que o pé diabético está entre as principais causas de amputação na rede pública, com dezenas de procedimentos desse tipo registrados por dia. Traumas, calçados inadequados, andar descalço e objetos esquecidos dentro do sapato são fatores que aumentam o risco de feridas, muitas vezes não percebidas pelo paciente.

Entre as orientações de prevenção estão: examinar os pés diariamente, lavar e secar bem, sobretudo entre os dedos, usar hidratante apenas nas áreas ressecadas (evitando o espaço entre os dedos) e cortar as unhas retas. Especialistas desaconselham retirar calos ou mexer em feridas em casa; o ideal é procurar podólogo ou equipe de saúde.

Recomenda-se o uso de calçados fechados, macios e sem costuras internas, além de evitar andar descalço ou usar sapatos apertados. Verificar o interior dos calçados antes de calçá-los também faz parte dos cuidados.