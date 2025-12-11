O diabetes, condição que afeta mais de uma em cada nove pessoas adultas globalmente, possui uma relação direta e frequentemente ignorada com a saúde bucal. Enquanto o foco do tratamento costuma recair sobre órgãos vitais como coração, rins e olhos, problemas na boca podem ser tanto um sintoma quanto um fator de agravamento do controle glicêmico.

A projeção é que até 2050, cerca de 853 milhões de adultos (um em cada oito) serão afetados pela doença. Diante desse panorama, o entendimento da interdependência entre o diabetes e a saúde oral torna-se essencial para o bem-estar geral dos pacientes.

Glicose alta e danos na boca