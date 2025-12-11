O diabetes, condição que afeta mais de uma em cada nove pessoas adultas globalmente, possui uma relação direta e frequentemente ignorada com a saúde bucal. Enquanto o foco do tratamento costuma recair sobre órgãos vitais como coração, rins e olhos, problemas na boca podem ser tanto um sintoma quanto um fator de agravamento do controle glicêmico.
- 'Excesso na composição'; ANVISA proíbe venda de paracetamol
- Menino de 10 anos leva várias facadas após briga por futebol
- Efeito colateral de remédio vicia pacientes em sexo; VEJA QUAL
A projeção é que até 2050, cerca de 853 milhões de adultos (um em cada oito) serão afetados pela doença. Diante desse panorama, o entendimento da interdependência entre o diabetes e a saúde oral torna-se essencial para o bem-estar geral dos pacientes.
Glicose alta e danos na boca
O diabetes modifica a maneira como o corpo gerencia a glicose. Níveis sanguíneos consistentemente altos prejudicam vasos e nervos, retardam a recuperação de lesões e comprometem a resposta imune a infecções.
A boca é particularmente vulnerável a esses efeitos. Problemas bucais associados à condição incluem:
- Doença Gengival (Periodontite): Inflamação e possível perda óssea ao redor dos dentes.
- Boca Seca (Xerostomia): Redução na produção de saliva.
- Cárie Dentária: Risco elevado devido à saliva alterada e à presença de açúcar.
- Infecções: Maior propensão a candidíase oral e úlceras.
- Outros: Dificuldade no uso de próteses, alterações no paladar e, em casos graves, perda dentária.
Tais complicações impactam a nutrição, a autoestima e podem, por sua vez, dificultar o controle da glicose no sangue, criando um ciclo desfavorável. Pesquisas recentes confirmaram uma associação entre diabetes tipo 2 e o agravamento da cárie dentária, influenciado pela glicose elevada e por mudanças na qualidade e quantidade de saliva.
Pessoas com diabetes apresentam maior probabilidade de desenvolver doença gengival (periodontite). A glicose alta eleva o teor de açúcar na saliva, servindo como alimento para as bactérias bucais, que produzem ácidos que irritam e danificam o tecido gengival.
Se a infecção progredir, o osso que sustenta os dentes pode ser destruído. A consequente perda óssea leva ao amolecimento e, eventualmente, à queda dos dentes. A manutenção de níveis saudáveis de glicose e uma rotina de higiene bucal rigorosa são cruciais para mitigar esse risco.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Boca seca e sede excesssiva
A xerostomia, ou boca seca, é uma queixa comum entre indivíduos com diabetes, sendo também intensificada por medicamentos utilizados no tratamento de hipertensão, depressão ou dor neuropática.
A saliva desempenha uma função protetora vital, removendo resíduos alimentares, neutralizando ácidos e prevenindo infecções. A ausência de saliva suficiente torna o ambiente oral mais ácido, favorecendo a desmineralização dentária e o aumento do risco de cárie.
Profissionais de odontologia podem implementar planos de prevenção personalizados, utilizando flúor tópico, enxaguantes específicos ou cremes dentais com alta concentração de flúor.
Problemas nas próteses dentárias
A saliva também é fundamental para o conforto e estabilidade de usuários de próteses dentárias, pois amortece a gengiva e estabiliza o dispositivo. Em casos de boca seca, a prótese pode causar atrito, lesões e infecções como candidíase.
Cuidados adequados com a prótese — incluindo higienização diária, remoção noturna, escovação das gengivas e consultas odontológicas regulares — melhoram o conforto e a alimentação.
Para o planejamento de implantes dentários, o controle rigoroso do diabetes é mandatório. A hiperglicemia compromete a cicatrização, eleva o risco de infecção e prejudica a osseointegração. O sucesso do procedimento exige gengivas e níveis ósseos saudáveis, além de higiene bucal satisfatória. O dentista deve conduzir uma avaliação individualizada em cada situação.