O projeto de lei 330/2025, enviado pelo Executivo, tomou como base projeções divulgadas pelo Banco Central em setembro: inflação oficial de 4,28% (IPCA/IBGE), crescimento de 1,8% do PIB e taxa Selic de 12,25% ao ano.

O Orçamento de Piracicaba para 2026, estimado em R$ 3.618.968.793, foi aprovado pela Câmara Municipal em duas sessões extraordinárias realizadas na noite desta quinta-feira (11), após a 72ª Reunião Ordinária. A Lei Orçamentária Anual (LOA), referente ao segundo ano da gestão Helinho Zanatta (PSD), foi votada sem emendas.

Pelo texto aprovado, as despesas da administração direta em 2026 somam R$ 2.659.847.793 para a Prefeitura e R$ 71,6 milhões para a Câmara. Na administração indireta, estão previstos R$ 491,165 milhões para o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), R$ 372,282 milhões para o Ipasp (Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba) e R$ 24,074 milhões para a Fumep (Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba).

A previsão é de que as despesas de custeio representem 47,93% do orçamento e os gastos com pessoal, 39,30%. Para investimentos, estão reservados R$ 312 milhões (8,62% do total), enquanto R$ 94,4 milhões (2,61%) ficam como reserva orçamentária inicial.

No âmbito da Prefeitura, os maiores valores estão destinados às secretarias de Saúde (R$ 860,2 milhões), Educação (R$ 695,6 milhões), Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (R$ 441,4 milhões), Finanças (R$ 129,6 milhões), Segurança Pública, Trânsito e Transportes (R$ 109,6 milhões) e Assistência, Desenvolvimento Social e Família (R$ 74,8 milhões).