O Projeto de Lei 3057/2025, de autoria do deputado Murilo Galdino, altera regras do crédito consignado e tramita na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, onde aguarda a escolha de relator. A iniciativa é apresentada em meio ao aumento de registros de golpes envolvendo empréstimos feitos sem autorização de aposentados e pensionistas.

Projeto em análise na Câmara dos Deputados quer garantir indenização por dano moral a idosos que tenham empréstimos consignados contratados de forma fraudulenta. A proposta determina que o pagamento seja automático e arcado pelas instituições financeiras, sem necessidade de comprovação de culpa.

O texto modifica duas leis. Na Lei 10.820/2003, que trata do desconto de prestações diretamente na folha de pagamento, o projeto cria parágrafo obrigando bancos e financeiras a indenizar o beneficiário sempre que houver contratação fraudulenta, sem exigência de demonstração de falha na prestação do serviço.

Na Lei 14.509/2022, que define limites para operações de crédito com desconto automático, o PL inclui artigo específico para beneficiários idosos, assegurando o mesmo direito à indenização por dano moral, também independente de prova de responsabilidade da instituição.

A justificativa menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça em que uma idosa, vítima de fraude em empréstimo consignado com assinatura falsificada, não obteve indenização por dano moral. O tribunal classificou o caso como aborrecimento comum, sem violação que justificasse compensação.