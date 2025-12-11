Uma imagem que circula nas redes sociais, mostrando uma suposta cédula de Real no valor de R$ 9 com o rosto do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, não tem fundamento. A informação que sugere uma homenagem ao atleta em decorrência da Copa de 2026 é falsa.

Os canais de comunicação oficiais do Banco Central (BC) e da Casa da Moeda – responsável pela produção das notas – não emitiram qualquer comunicado, plano ou anúncio referente à criação de uma nova cédula de R$ 9.

Padrão e Segurança das Cédulas