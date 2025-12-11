Uma imagem que circula nas redes sociais, mostrando uma suposta cédula de Real no valor de R$ 9 com o rosto do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, não tem fundamento. A informação que sugere uma homenagem ao atleta em decorrência da Copa de 2026 é falsa.
Os canais de comunicação oficiais do Banco Central (BC) e da Casa da Moeda – responsável pela produção das notas – não emitiram qualquer comunicado, plano ou anúncio referente à criação de uma nova cédula de R$ 9.
Padrão e Segurança das Cédulas
O Real é emitido atualmente nas denominações de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200. Criar uma nova cédula com valor de R$ 9 romperia o padrão monetário estabelecido pelo país e exigiria ampla divulgação institucional prévia, o que não ocorreu.
Além disso, o Banco Central, ao lançar notas comemorativas, historicamente utiliza valores já existentes. Um exemplo foi a cédula de R$ 10 lançada no ano 2000, para celebrar os 500 anos do Descobrimento do Brasil.
A imagem que se tornou viral é uma montagem digital. A peça apresenta características de conteúdo gerado por Inteligência Artificial (IA), tecnologia frequentemente utilizada para criar representações hiper-realistas ou fantasiosas.
Embora o design tente replicar o estilo das cédulas brasileiras — utilizando cores e fontes semelhantes —, a suposta nota de R$ 9 carece de elementos gráficos de segurança, como marcas-d'água, e não possui a precisão gráfica necessária para um documento oficial emitido pela Casa da Moeda.