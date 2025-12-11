O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu aval, com restrições, à fusão entre as redes de produtos e serviços para animais de estimação Petz e Cobasi na última quarta-feira (10). A união das empresas resultará na maior rede varejista do segmento no Brasil, com faturamento anual projetado em cerca de R$ 7 bilhões.

Para que a operação seja concluída, as companhias deverão vender aproximadamente 26 unidades no estado de São Paulo, a maior parte localizada na capital. De acordo com informações divulgadas pelas empresas, essas lojas representam aproximadamente 3,3% da receita da nova companhia nos últimos 12 meses. Atualmente, ambas operam juntas 515 lojas. Em Piracicaba há duas Cobasi e uma Petz.

Exigências do Conselho