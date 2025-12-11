Criminosos estão explorando uma brecha cada vez mais presente no uso cotidiano de tecnologias: a confiança do público nas respostas fornecidas por sistemas de inteligência artificial. Um relatório recente da empresa de cibersegurança Aurascape mostra que golpistas já aprenderam a manipular resultados exibidos por chatbots e resumos automatizados, fazendo com que usuários encontrem números de atendimento totalmente falsos.
A prática tem sido observada em plataformas que utilizam modelos de linguagem para resumir informações — como o AI Overviews, do Google — e em buscadores de IA como o Perplexity. Em testes mencionados pela Aurascape, até mesmo pedidos simples, como “telefone de suporte” de grandes empresas, resultaram na exibição de contatos controlados pelos próprios fraudadores.
Como os golpistas distorcem as respostas das IAs
A investigação mostra que os criminosos apostam em uma combinação de sabotagem digital e engenharia voltada especificamente para algoritmos de linguagem. O truque começa com a criação e a disseminação massiva de conteúdos aparentemente legítimos, espalhados por plataformas que aceitam colaboração de usuários — entre elas YouTube, Yelp e sites de avaliações.
Nesses espaços, textos são estruturados de forma a “parecer resposta”, com listas, tópicos e perguntas e respostas. As páginas são recheadas de palavras-chave procuradas pelo público, como “telefone de atendimento” ou “central de suporte”, além de repetições do nome da empresa e do número fraudulento. Em alguns casos, criminosos chegam a comprometer sites de alto prestígio, incluindo páginas governamentais, portais universitários e sites em WordPress, aumentando a credibilidade do golpe.
Segundo o relatório, há até PDFs produzidos especificamente para enganar rastreadores, com formatação que facilita a leitura automática. Exemplos citados incluem números associados falsamente a companhias aéreas, como um suposto telefone de reservas da Emirates que apareceu tanto no Perplexity quanto nos resumos de IA do Google.
Reação das plataformas
Diante das denúncias, algumas ferramentas começaram a rever seus procedimentos. O portal Gizmodo relatou que o Perplexity deixou de fornecer telefones diretamente em respostas sobre atendimento ao cliente, passando a recomendar que o usuário busque os contatos apenas nos sites oficiais das empresas.
A Aurascape, no entanto, alerta que o problema é muito mais amplo do que casos isolados ou falhas pontuais. Para a empresa, há uma operação coordenada e em grande escala, explorando vulnerabilidades em plataformas confiáveis para influenciar sistemas de IA e ampliar o alcance dos golpes.
Risco crescente para usuários
Com IAs se tornando uma das principais portas de entrada para informações rápidas, especialistas defendem atenção redobrada. Consultar sempre o site oficial antes de ligar para qualquer número e desconfiar de contatos exibidos automaticamente são medidas essenciais para evitar cair em armadilhas.