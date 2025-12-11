A prática tem sido observada em plataformas que utilizam modelos de linguagem para resumir informações — como o AI Overviews, do Google — e em buscadores de IA como o Perplexity. Em testes mencionados pela Aurascape, até mesmo pedidos simples, como “telefone de suporte” de grandes empresas, resultaram na exibição de contatos controlados pelos próprios fraudadores.

Criminosos estão explorando uma brecha cada vez mais presente no uso cotidiano de tecnologias: a confiança do público nas respostas fornecidas por sistemas de inteligência artificial. Um relatório recente da empresa de cibersegurança Aurascape mostra que golpistas já aprenderam a manipular resultados exibidos por chatbots e resumos automatizados, fazendo com que usuários encontrem números de atendimento totalmente falsos.

A investigação mostra que os criminosos apostam em uma combinação de sabotagem digital e engenharia voltada especificamente para algoritmos de linguagem. O truque começa com a criação e a disseminação massiva de conteúdos aparentemente legítimos, espalhados por plataformas que aceitam colaboração de usuários — entre elas YouTube, Yelp e sites de avaliações.

Nesses espaços, textos são estruturados de forma a “parecer resposta”, com listas, tópicos e perguntas e respostas. As páginas são recheadas de palavras-chave procuradas pelo público, como “telefone de atendimento” ou “central de suporte”, além de repetições do nome da empresa e do número fraudulento. Em alguns casos, criminosos chegam a comprometer sites de alto prestígio, incluindo páginas governamentais, portais universitários e sites em WordPress, aumentando a credibilidade do golpe.

Segundo o relatório, há até PDFs produzidos especificamente para enganar rastreadores, com formatação que facilita a leitura automática. Exemplos citados incluem números associados falsamente a companhias aéreas, como um suposto telefone de reservas da Emirates que apareceu tanto no Perplexity quanto nos resumos de IA do Google.

