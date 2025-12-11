Motoristas que não receberam multas de trânsito nos últimos 12 meses poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente. A medida é prevista pela Medida Provisória (MP) 1.327/2025, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (10). A MP já está em vigor, mas requer aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei definitiva.

O texto promove alterações no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997), que já previa a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Este registro é um cadastro que inclui os nomes de motoristas que não cometeram infrações sujeitas a pontuação no período de 12 meses.

Exceções para a renovação automática