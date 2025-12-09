As salas de vacina da rede municipal de saúde começaram a receber nesta terça-feira, 9/12, a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). Até esta quarta, 10/12, todas as unidades terão recebido o imunizante.
O VSR é a principal causa de infecções respiratórias graves em bebês pequenos. Em 2024, o Estado registrou 6.219 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por VSR. Em Piracicaba, de 01/01 até o dia 25/11 foram registrados 152 casos, sendo 110 em crianças menores de um ano.
As salas de vacina funcionam em todas as unidades de saúde de Atenção Básica do município, UBSs e USFs (exceto UBS Paulista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, além do horário estendido – das 17h às 20h – na UBS Centro (avenida França, 227, Jardim Europa).
A vacina é destinada a todas as gestantes a partir de 28 semanas de gestação, aplicada em dose única a cada gestação, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações. A população estimada de gestantes no município é de 4.817 e a meta é que, pelo menos, 80% das gestantes recebam o imunizante.
A vacinação durante a gestação estimula a produção de anticorpos que são transferidos para o bebê ainda no útero, oferecendo proteção nos primeiros seis meses de vida, período em que há maior risco de quadros graves de bronquiolite e pneumonia.
Para receber o imunizante, a gestante deve apresentar documento com foto e o registro do pré-natal. A vacina pode ser aplicada no mesmo dia de outros imunizantes recomendados na gestação, como influenza, Covid-19 e dTpa, sem prejuízo à segurança ou à eficácia.
A vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica norte-americana Pfizer, para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, que distribuiu 1,8 milhão de doses.