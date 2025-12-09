As salas de vacina da rede municipal de saúde começaram a receber nesta terça-feira, 9/12, a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). Até esta quarta, 10/12, todas as unidades terão recebido o imunizante.

O VSR é a principal causa de infecções respiratórias graves em bebês pequenos. Em 2024, o Estado registrou 6.219 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por VSR. Em Piracicaba, de 01/01 até o dia 25/11 foram registrados 152 casos, sendo 110 em crianças menores de um ano.

As salas de vacina funcionam em todas as unidades de saúde de Atenção Básica do município, UBSs e USFs (exceto UBS Paulista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, além do horário estendido – das 17h às 20h – na UBS Centro (avenida França, 227, Jardim Europa).