Tudo aconteceu na rua Antônio Menardi, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma viatura da PM passava pelo Jardim Gustavo Peccinini quando viu um amontoado de gente perto de um Fiat Uno parado. Ao chegar perto, os policiais se depararam com a cena chocante: a mulher caída ao lado do carro, perdendo muito sangue, com golpes no pescoço, no peito e nas costas.

Uma mulher de 39 anos foi encontrada quase sem forças na madrugada desta segunda-feira (8), jogada no asfalto, toda ensanguentada, depois de levar mais de dez facadas do próprio companheiro, de 50 anos.

Quando a PM olhou em volta, viu um homem tentando dar aquela fugidinha disfarçada. Não deu tempo: ele foi abordado e logo confessou que era o autor do ataque. Foi preso ali mesmo.

O Samu foi chamado. Enquanto a ambulância não chegava, os policiais, orientados pelo médico, fizeram de tudo pra segurar o sangramento da vítima. Ela foi levada para a Santa Casa de Limeira em estado gravíssimo.

Segundo contou o agressor, ele levou a mulher até Sumaré “para uma conversa”. Na volta, pararam o carro na mesma rua onde tudo aconteceu e, do nada, ele começou a esfaquear a vítima ainda dentro do veículo. Ferida, ela caiu pra fora na tentativa de pedir ajuda.