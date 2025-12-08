08 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CIÚME DOENTIO

Mulher leva 10 facadas dentro de Fiat Uno e cai sangrando na rua

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
A vítima foi socorrida às pressas em estado grave.
A vítima foi socorrida às pressas em estado grave.

  Uma mulher de 39 anos foi encontrada quase sem forças na madrugada desta segunda-feira (8), jogada no asfalto, toda ensanguentada, depois de levar mais de dez facadas do próprio companheiro, de 50 anos.

VEJA MAIS

Tudo aconteceu na rua Antônio Menardi, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma viatura da PM passava pelo Jardim Gustavo Peccinini quando viu um amontoado de gente perto de um Fiat Uno parado. Ao chegar perto, os policiais se depararam com a cena chocante: a mulher caída ao lado do carro, perdendo muito sangue, com golpes no pescoço, no peito e nas costas.

Quando a PM olhou em volta, viu um homem tentando dar aquela fugidinha disfarçada. Não deu tempo: ele foi abordado e logo confessou que era o autor do ataque. Foi preso ali mesmo.

O Samu foi chamado. Enquanto a ambulância não chegava, os policiais, orientados pelo médico, fizeram de tudo pra segurar o sangramento da vítima. Ela foi levada para a Santa Casa de Limeira em estado gravíssimo.

Segundo contou o agressor, ele levou a mulher até Sumaré “para uma conversa”. Na volta, pararam o carro na mesma rua onde tudo aconteceu e, do nada, ele começou a esfaquear a vítima ainda dentro do veículo. Ferida, ela caiu pra fora na tentativa de pedir ajuda.

Vizinhos disseram que ela já vinha sofrendo ameaças fazia tempo. E o detalhe mais assustador: durante o trajeto de Sumaré para Limeira, a mulher mandou uma mensagem pra uma amiga dizendo que achava que iria morrer no caminho. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Limeira. O homem está preso e vai responder por tentativa de feminicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários